Тарасова о призывах осудить боевые действия: «Эти требования незаконны. Но подписывать такой документ или нет – личное дело каждого, нельзя расценивать это как предательство»
Татьяна Тарасова назвала незаконными требования к спортсменам осудить СВО.
Ранее Федерации фехтования Польши сообщила, что допустит российских и белорусских фехтовальщиков к этапу Кубка мира в Познани – если они подпишут заявление, где выступят против СВО.
«Я думаю, что эти требования вообще незаконны. Но подписывать такой документ или не подписывать – личное дело каждого человека, нельзя расценивать это как предательство», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?
Или как обычно жители мухосрансков знают об Америке все?)
1) осудить допинг
2) осудить гогиевну
3) осудить допинг гогиевны.
тех кто не осудил, не пускать даже в прихожую.
Он виноват, товарищи, но он не виноват!!
А тут многолетняя ложь, двойные стандарты и лицемерие – всем пофиг
Личный бред от Тарасовой.
Молодым, перспективным, кто хочет развиваться, реализоваться, путешествовать по миру и не бояться выражать личное мнение, надо из этой страны уезжать. Если есть возможность уезжать и не думать.
Здесь будущего нет. Весь этот цирк не закончится завтра, это на годы, а может на десятилетия.