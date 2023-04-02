Татьяна Тарасова назвала незаконными требования к спортсменам осудить СВО.

Ранее Федерации фехтования Польши сообщила, что допустит российских и белорусских фехтовальщиков к этапу Кубка мира в Познани – если они подпишут заявление, где выступят против СВО.

«Я думаю, что эти требования вообще незаконны. Но подписывать такой документ или не подписывать – личное дело каждого человека, нельзя расценивать это как предательство», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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