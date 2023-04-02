Тарасова о призывах осудить боевые действия: «Эти требования незаконны. Но подписывать такой документ или нет – личное дело каждого, нельзя расценивать это как предательство»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала незаконными требования к спортсменам осудить СВО.

Ранее Федерации фехтования Польши сообщила, что допустит российских и белорусских фехтовальщиков к этапу Кубка мира в Познани – если они подпишут заявление, где выступят против СВО.

«Я думаю, что эти требования вообще незаконны. Но подписывать такой документ или не подписывать – личное дело каждого человека, нельзя расценивать это как предательство», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?

36 комментариев

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All These Things I Hate
Ответ Николай Труш
России
Другим законно было?
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All These Things I Hate
Ответ Александр Шульгин
Вообще Тарасова скоро точно наговорит на иногента минимум.
Иноагентство не за слова дают, а за финансы
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Domian
Ответ Ирина Перегонцева
Съездите в США и на площади осудите вторжение страны во все страны, в которые Штаты вторглись. Я верю, президент выйдет и пожмет вам руку, поблагодарит за критику.
Были хоть раз в США?)
Или как обычно жители мухосрансков знают об Америке все?)
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Otto Kretschmer
Ответ Domian
Покуда у власти пережитки совка, покуда страной так или иначе управляют люди с совковым менталитетом, ничего хорошего не будет. Молодым, перспективным, кто хочет развиваться, реализоваться, путешествовать по миру и не бояться выражать личное мнение, надо из этой страны уезжать. Если есть возможность уезжать и не думать. Здесь будущего нет. Весь этот цирк не закончится завтра, это на годы, а может на десятилетия.
Дурачёк совсем, в России почти коммунизм, а ты вали, тебя возьмут на удобрения.
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brig_Mercury
Ответ Сергей Лепехин
Кому США, Германии, Франции ?
Понеслась... Что конкретно сделала Россия, МИД, чтобы ввести санкции в отношении стран-агреоессоров или забанить на веки спортсменов из этих стран? Внутреннее благородство не позволяло или не знали, что так бывает? Теперь знайте. Только не надо притворяться, что нам это на пользу идет. Мы сейчас только и делаем, что вредим своей стране, её населению, регионам и развитию, не говоря о том, что последствия десятилетиями разгребать будем.
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Виктор Войнов
Ответ Николай Труш
А нападать было законно?
С точки зрения законов РФ, да.
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Big Nick
Ответ Сергей Лепехин
Вот и осуди для начала их, а не Россию . или ты из небратьев ?
Ты в какой из этих трёх стран живёшь?
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Atsuktuvas
Вроде Тарасова была одна из самых ярых сторонников "не пущать!" А тут оказывается спортсмены имеют право на выбор. Я в смятениии...
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Александра Чиркова
в кое-веки здравая мысль
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Ирина Перегонцева
Ответ Domian
Покуда у власти пережитки совка, покуда страной так или иначе управляют люди с совковым менталитетом, ничего хорошего не будет. Молодым, перспективным, кто хочет развиваться, реализоваться, путешествовать по миру и не бояться выражать личное мнение, надо из этой страны уезжать. Если есть возможность уезжать и не думать. Здесь будущего нет. Весь этот цирк не закончится завтра, это на годы, а может на десятилетия.
Съездите в США и на площади осудите вторжение страны во все страны, в которые Штаты вторглись. Я верю, президент выйдет и пожмет вам руку, поблагодарит за критику.
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Александр Шульгин
Вообще Тарасова скоро точно наговорит на иногента минимум.
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leokoltm
Ответ Николай Труш
А нападать было законно?
На твою жопу?
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Пользователь Гугла
опа, а как их расценивать, тут война, и серобеломалинового нет,, есть только черное и белое, или ты тут , или там, тарасовой тоже пора опредилится, то она тут, то она там, фигаро фк
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Alex DeLarge
Ответ Ser Gradov
Предательством чего?
очевидно же, ты передашь олигархов и властьимущих!Такое предательство нельзя прощать!!
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alexander bakulin
в фигурном катании необходимы три требования к спортсменам.
1) осудить допинг
2) осудить гогиевну
3) осудить допинг гогиевны.
тех кто не осудил, не пускать даже в прихожую.
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Руслан Ушанлы
Ответ Domian
Покуда у власти пережитки совка, покуда страной так или иначе управляют люди с совковым менталитетом, ничего хорошего не будет. Молодым, перспективным, кто хочет развиваться, реализоваться, путешествовать по миру и не бояться выражать личное мнение, надо из этой страны уезжать. Если есть возможность уезжать и не думать. Здесь будущего нет. Весь этот цирк не закончится завтра, это на годы, а может на десятилетия.
Вали поскорее. Раз ты в управлении страной увидел людей с совковым менталитетом 💪
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Сергей Лепехин
Ответ Николай Труш
России
Вот и осуди для начала их, а не Россию . или ты из небратьев ?
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Бобынин
Свободу Юрию Деточкину!
Он виноват, товарищи, но он не виноват!!
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Александр Шульгин
Тарасова совсем потеряла связь с реальностью.
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Adeen
Ответ Arty K.
Это не ТАТ, это флюгер какой-то
Ха) Сколько лет пишу о ней то же самое – в основном минуса ловлю.
А тут многолетняя ложь, двойные стандарты и лицемерие – всем пофиг
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Anna Stefan
Гггг. А как что это можно расценивать? А согласие с незаконными требованиями нужно расценивать как что?🤔
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Руслан Ушанлы
Их прогибают... и они прогибаются...
Личный бред от Тарасовой.
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fewral
Как это не предательство? Инагент что ли...
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Domian
Покуда у власти пережитки совка, покуда страной так или иначе управляют люди с совковым менталитетом, ничего хорошего не будет.
Молодым, перспективным, кто хочет развиваться, реализоваться, путешествовать по миру и не бояться выражать личное мнение, надо из этой страны уезжать. Если есть возможность уезжать и не думать.
Здесь будущего нет. Весь этот цирк не закончится завтра, это на годы, а может на десятилетия.
+6
-11
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Николай Труш
Ответ Сергей Лепехин
Кому США, Германии, Франции ?
России
+21
-13
+8
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