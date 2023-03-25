Шома Уно: «Мне самому нравится смотреть прокаты «на разрыв аорты». Но когда приезжаешь соревноваться, надо контролировать голову и эмоции»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии мужское катание Шома Уно Фигурное катание

Японский фигурист Шома Уно прокомментировал победу на чемпионате мира.

«Да, были ошибки, но я счастлив, просто счастлив сегодня. Если посмотреть на мою карьеру – у меня уже были похожие моменты. Были травмы, просто плохие выступления – и раньше меня поддерживала моя семья, а сейчас моя команда тренеров. Они лучшие, спасибо им – если бы не они, ничего бы этого сегодня не было.

Конечно, мне и самому нравится смотреть прокаты «на разрыв аорты», когда спортсмен оставляет себя на льду. Это всегда нравится публике. Но я столько уже выступаю, и я знаю, что когда ты приезжаешь соревноваться, надо контролировать голову и эмоции.

В какой-то момент я решил, что на прокаты надо выходить на лед с холодной головой и кататься так, будто это просто тренировка. И поэтому в моих прокатах не хватало эмоций. Вот я пересмотрел мое выступление на финале Гран-при – и мне не понравилось. Да, все было хорошо исполнено, но до сердец людей я не достучался.

А я хочу именно этого. Да, результат – это здорово, я не жалею о своих победах. Но теперь я задумался о том, каким фигуристом я хочу быть в будущем», – передает слова Уно корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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12 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ ЕАС
А теперь семья не поддерживает что ли?🤔
А теперь Шома не с семьей живет (семья может просто не знать про все проблемы подготовки), а в другой стране.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Perfeksionistka
Вот и меня он вообще не трогает эмоционально..
если не он кто тогда тронул?)
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Мурманчанин37
Ответ Maria N
Она про конкретный прокат Ильи сказала, что не знает, что думали судьи, не видела пртоколов (какие поставили недокруты итд) и поэтому не знает, почему такие оценки.
Прямая речь: "Ильи Малинина. Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты, что ставили." Не сказала, не буду комментировать баллы, так как не видела протоколы. Сначала - не знаю как ставят, потом видимо смекнула и начала про недокруты
+4
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Perfeksionistka
Вот и меня он вообще не трогает эмоционально..
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ЕАС
А теперь семья не поддерживает что ли?🤔
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Maria N
Ответ Мурманчанин37
Спортс, опубликуйте слова Трусовой на вопрос, кто ей понравился в ПП у мужчин. Особенно в части «Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки"))
Она про конкретный прокат Ильи сказала, что не знает, что думали судьи, не видела пртоколов (какие поставили недокруты итд) и поэтому не знает, почему такие оценки.
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Светлана Менова
Ответ Мурманчанин37
Спортс, опубликуйте слова Трусовой на вопрос, кто ей понравился в ПП у мужчин. Особенно в части «Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки"))
🤣 О, это говорит о многом.

Но жаль, что она так ничего и не поняла.
+8
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maalry
ну теперь Семен 2кратный чм, можно и на разрыв покататься, до ои точно))
+2
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Natalia Solomakha
На "разрыв аорты" неплохо бы иметь и программы повыразительнее, ИМХО, - это тоже важный аспект.
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Katerina Sunny
Но на результат ведь и надо кататься с холодной головой. Эмоции могут захлестнуть так, что будешь ошибаться даже на простых вещах.
+6
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Мурманчанин37
Спортс, опубликуйте слова Трусовой на вопрос, кто ей понравился в ПП у мужчин. Особенно в части «Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки"))
+9
-6
+3
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Pentrak
Шомик-молоток. Сделал всё, что мог на данный момент. Пусть лечится и продолжает доминировать.
+6
-5
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