Шома Уно: «Мне самому нравится смотреть прокаты «на разрыв аорты». Но когда приезжаешь соревноваться, надо контролировать голову и эмоции»

Японский фигурист прокомментировал победу на чемпионате мира.

«Да, были ошибки, но я счастлив, просто счастлив сегодня. Если посмотреть на мою карьеру – у меня уже были похожие моменты. Были травмы, просто плохие выступления – и раньше меня поддерживала моя семья, а сейчас моя команда тренеров. Они лучшие, спасибо им – если бы не они, ничего бы этого сегодня не было.

Конечно, мне и самому нравится смотреть прокаты «на разрыв аорты», когда спортсмен оставляет себя на льду. Это всегда нравится публике. Но я столько уже выступаю, и я знаю, что когда ты приезжаешь соревноваться, надо контролировать голову и эмоции.

В какой-то момент я решил, что на прокаты надо выходить на лед с холодной головой и кататься так, будто это просто тренировка. И поэтому в моих прокатах не хватало эмоций. Вот я пересмотрел мое выступление на финале Гран-при – и мне не понравилось. Да, все было хорошо исполнено, но до сердец людей я не достучался.

А я хочу именно этого. Да, результат – это здорово, я не жалею о своих победах. Но теперь я задумался о том, каким фигуристом я хочу быть в будущем», – передает слова Уно корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.