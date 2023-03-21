Пайпер Гиллес: «Я полностью поправилась. Даже хорошо, что мы пропустили чемпионат четырех континентов, было время поработать»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная Канады Поль Пуарье Пайпер Гиллес Фигурное катание

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье рассказали, как готовились к чемпионату миру.

Их слова из Сайтамы передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. 

Гиллес: Это невероятные ощущения – быть здесь, в Токио, после такой большой паузы, мы не выступали 3 месяца. Операция (Пайпер удалили аппендикс в декабре 2022 года – Sports.ru) была плановая, мы знали, что мне надо будет ехать в больницу сразу после финала Гран-при.

Поначалу я немного неадекватно, конечно, оценивала свои перспективы – мне казалось, что я вернусь к полноценным тренировкам уже через 2 недели после операции, ха-ха. Ну да, на лед-то я вышла – только могла ездить очень медленно и скрючившись.

Сейчас я полностью поправилась, мучает сейчас разве что джет-лаг после перелета. Даже хорошо, что мы пропустили «Турнир четырех континентов» – было время спокойно поработать над теми аспектами, на которые обычно по ходу сезона нет времени. Мы полностью готовы бороться.

Пуарье: Да, в полную силу кататься мы стали только в конце января. Сейчас я бы сказал, что мы ровно в той форме, в какой обычно подходим к чемпионатам мира. Даже в лучшей – мы гораздо меньше устали, чем это случалось с нами обычно к концу марта. Так что мы полны сил.

Гиллес: Мы еще во времена ковида научились ценить время вне катка, заниматься тем, что мы любим и делает нас счастливыми. Фигурное катание – не вся наша жизнь, важно держать правильный баланс между обычной жизнью и спортом. Да, болезни и травмы могут случиться в любой момент – ну что ж, это не конец света.

Пуарье: Больших изменений в программы мы не вносили, так, разве что пару незначительных моментов. Классные ощущения, знаете, особенно если вспомнить прошлый сезон, когда нам приходилось бесконечно менять что-то в постановках. Все-таки, телу надо привыкнуть к программам, должна выработаться определенная мышечная память.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alison0
Гладкого льда на ЧМ! Болеем за вас!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий