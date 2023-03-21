Пайпер Гиллес: «Я полностью поправилась. Даже хорошо, что мы пропустили чемпионат четырех континентов, было время поработать»

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье рассказали, как готовились к чемпионату миру.

Их слова из Сайтамы передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Гиллес: Это невероятные ощущения – быть здесь, в Токио, после такой большой паузы, мы не выступали 3 месяца. Операция (Пайпер удалили аппендикс в декабре 2022 года – Sports.ru) была плановая, мы знали, что мне надо будет ехать в больницу сразу после финала Гран-при.

Поначалу я немного неадекватно, конечно, оценивала свои перспективы – мне казалось, что я вернусь к полноценным тренировкам уже через 2 недели после операции, ха-ха. Ну да, на лед-то я вышла – только могла ездить очень медленно и скрючившись.

Сейчас я полностью поправилась, мучает сейчас разве что джет-лаг после перелета. Даже хорошо, что мы пропустили «Турнир четырех континентов» – было время спокойно поработать над теми аспектами, на которые обычно по ходу сезона нет времени. Мы полностью готовы бороться.

Пуарье: Да, в полную силу кататься мы стали только в конце января. Сейчас я бы сказал, что мы ровно в той форме, в какой обычно подходим к чемпионатам мира. Даже в лучшей – мы гораздо меньше устали, чем это случалось с нами обычно к концу марта. Так что мы полны сил.

Гиллес: Мы еще во времена ковида научились ценить время вне катка, заниматься тем, что мы любим и делает нас счастливыми. Фигурное катание – не вся наша жизнь, важно держать правильный баланс между обычной жизнью и спортом. Да, болезни и травмы могут случиться в любой момент – ну что ж, это не конец света.

Пуарье: Больших изменений в программы мы не вносили, так, разве что пару незначительных моментов. Классные ощущения, знаете, особенно если вспомнить прошлый сезон, когда нам приходилось бесконечно менять что-то в постановках. Все-таки, телу надо привыкнуть к программам, должна выработаться определенная мышечная память.