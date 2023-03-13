Александр Энберт: «Такой любви к фигурному катанию, как у Туктамышевой, еще не встречал. Она бьет все рекорды»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева Александр Энберт женское катание Фигурное катание

Александр Энберт рассказал, за счет чего Елизавете Туктамышевой удается много лет успешно выступать.

«За счет чего Лизе удается с каждым годом становиться все сильнее и сильнее? Я думаю, что за счет большой любви к фигурному катанию.

Я сам очень люблю фигурное катание, но такой любви, как у Лизы, еще не встречал – она бьет все рекорды. Она не только продолжает тренироваться, но и учит четверные; не стагнирует, а двигается вперед во всем.

Во-вторых, у нее прекрасная команда, и, я думаю, они с Алексеем Николаевичем (Мишиным) нашли друг друга – у них схоже понимание фигурного катания. У них действительно классный тандем спортсмена и тренера – это очень важно.

Думаю, эти две вещи двигают ее вперед, и я очень рад этому», – сказал Энберт. 

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Галина Александрова
Энберт каждый раз перед очередным турниром рассказывает о Лизином кваде. Но он (квад) уже не актуален, приходиться петь о Лизиной любви и её долголетии в ФК)
Саша - рупор ТШ Мишина)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Ответ bona ulo
Давайте по чесноку. Каждый монетизирует что может. Кто-то победы на ОИ, кто-то рекорды, а Лиза - спортивное долголетие и возраст. Если бы она отобралась на любое из 3-х пропущенных ОИ и заняла там призовое место, то уже давным-давно бы закончила. А так... у тренера других конкуренток нет, компы на внутренних стартах растут пропорционально возрасту, серьезных травм нет, организм позволяет. Тренерством заниматься явно не тянет. Дифирамбы с каждым годом поют все громче. Человек просто выбрал такой путь. Да, для этого нужен определенный склад характера, а не якобы огромная любовь к фк.
Так и есть. Только зачем Энберт сказки про ее "многолетние успешные выступления" рассказываeт?
Да, заслуги ee никто не отрицает, но 2/3 своего времени в спорте она профукала.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bona ulo
Давайте по чесноку. Каждый монетизирует что может. Кто-то победы на ОИ, кто-то рекорды, а Лиза - спортивное долголетие и возраст. Если бы она отобралась на любое из 3-х пропущенных ОИ и заняла там призовое место, то уже давным-давно бы закончила. А так... у тренера других конкуренток нет, компы на внутренних стартах растут пропорционально возрасту, серьезных травм нет, организм позволяет. Тренерством заниматься явно не тянет. Дифирамбы с каждым годом поют все громче. Человек просто выбрал такой путь. Да, для этого нужен определенный склад характера, а не якобы огромная любовь к фк.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Её просто никто никуда не зовет-ни на 1к, ни на 5тый, ни на 10тый. Вот и катается, больше ж ничего не умеет. Образования нет. Тренером идти-лень, а кушать хочется
И дом хочется. Куда девала все прежние призовые, не ясно. Дом в Питере уж давно можно было купить или построить. Но, 16-летняя со шмотками в Лизе угомонилась только сейчас, видимо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая цитируемая и вообще недура
Её просто никто никуда не зовет-ни на 1к, ни на 5тый, ни на 10тый. Вот и катается, больше ж ничего не умеет. Образования нет. Тренером идти-лень, а кушать хочется
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Гугла
хотя Лиза три года назад говорила что если бы выграла ои, то давно бы ушла, и плевать ей на эту приписываемую ей любовь к фк
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий