Александр Энберт: «Такой любви к фигурному катанию, как у Туктамышевой, еще не встречал. Она бьет все рекорды»
Александр Энберт рассказал, за счет чего Елизавете Туктамышевой удается много лет успешно выступать.
«За счет чего Лизе удается с каждым годом становиться все сильнее и сильнее? Я думаю, что за счет большой любви к фигурному катанию.
Я сам очень люблю фигурное катание, но такой любви, как у Лизы, еще не встречал – она бьет все рекорды. Она не только продолжает тренироваться, но и учит четверные; не стагнирует, а двигается вперед во всем.
Во-вторых, у нее прекрасная команда, и, я думаю, они с Алексеем Николаевичем (Мишиным) нашли друг друга – у них схоже понимание фигурного катания. У них действительно классный тандем спортсмена и тренера – это очень важно.
Думаю, эти две вещи двигают ее вперед, и я очень рад этому», – сказал Энберт.
«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней
Саша - рупор ТШ Мишина)))
Да, заслуги ee никто не отрицает, но 2/3 своего времени в спорте она профукала.