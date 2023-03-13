Александр Энберт: «Такой любви к фигурному катанию, как у Туктамышевой, еще не встречал. Она бьет все рекорды»

рассказал, за счет чего удается много лет успешно выступать.

«За счет чего Лизе удается с каждым годом становиться все сильнее и сильнее? Я думаю, что за счет большой любви к фигурному катанию.

Я сам очень люблю фигурное катание, но такой любви, как у Лизы, еще не встречал – она бьет все рекорды. Она не только продолжает тренироваться, но и учит четверные; не стагнирует, а двигается вперед во всем.

Во-вторых, у нее прекрасная команда, и, я думаю, они с Алексеем Николаевичем (Мишиным) нашли друг друга – у них схоже понимание фигурного катания. У них действительно классный тандем спортсмена и тренера – это очень важно.

Думаю, эти две вещи двигают ее вперед, и я очень рад этому», – сказал Энберт.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней