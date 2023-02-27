«Я, мама, Глейхенгауз и Загитова нашли единственный работающий ресторан, и всем там очень понравилось. Кроме меня». Трусова о поездке на Japan Open в 2019-м

Теги сборная России женское катание Japan Open Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о походе в ресторан с Алиной Загитовой в Японии.

В 2019 году обе фигуристки участвовали в турнире Japan Open в Сайтаме. 

«Тогда я впервые попробовала исполнить четыре четверных прыжка в одной программе на соревнованиях. В тот день получилось сделать все так, как задумала. В итоге мы выиграли! После выступления и объявления результатов испытала чувство полнейшего удовлетворения и опустошения. То самое чувство, ради которого, мне кажется, выступают все спортсмены. Такое я ощущала только два раза за всю спортивную жизнь – на ЮЧМ в Софии и вот на Japan Open.

Сразу после награждения залили лед, и мы пошли на репетицию показательных выступлений. Я катала свою короткую программу, хотя было сложно после такого выступления.

Закончился турнир очень поздно. На ужин в отеле мы не успели, и вчетвером (я, моя мама, Даниил Маркович Глейхенгауз и Алина Загитова) пошли искать ресторан. Нашли единственный работающий, и всем там очень понравилось. Кроме меня. Я смогла съесть только самые обычные роллы с лососем, так как не очень люблю экспериментировать с едой.

Особенно хочу отметить, что в Японии очень любят фигурное катание. Трепетно, с восхищением и большим уважением относятся ко всем спортсменам. У зрителей на соревнованиях всегда есть флаги каждой страны. И они поддерживают всех словно своих!

Эти соревнования навсегда останутся в памяти. Для меня это был очень необычный, интересный и полезный опыт», – написала Трусова в колонке на «Матч ТВ».

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MAKSIMKA
Ответ ТМЗ
Александра Трусова выиграла этот турнир, обойдя ОЛимпийскую Чемпионку Загитову,которой нечего было противопоставить четырем квадам,потому мы можем видеть на всех фотографиях недовольное лицо проигравшей Загитовой.Хотя Загитова ВСЕГДА проигрывала Трусовой
Как можно проиграть той, которая ничего не выиграла? Важен итог, а для Трусовой, с ее амбициями он плачевен. По смене тренеров она тоже в пивную книгу попадет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВИван
Очень интересно было читать Сашины воспоминания!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
juliamart
Ответ ТМЗ
Александра Трусова выиграла этот турнир, обойдя ОЛимпийскую Чемпионку Загитову,которой нечего было противопоставить четырем квадам,потому мы можем видеть на всех фотографиях недовольное лицо проигравшей Загитовой.Хотя Загитова ВСЕГДА проигрывала Трусовой
Справедливости ради надо сказать, что между Сашей и Алиной было всего 6 баллов, несмотря на 4 четверных Саши.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yak444
Ответ ТМЗ
Александра Трусова выиграла этот турнир, обойдя ОЛимпийскую Чемпионку Загитову,которой нечего было противопоставить четырем квадам,потому мы можем видеть на всех фотографиях недовольное лицо проигравшей Загитовой.Хотя Загитова ВСЕГДА проигрывала Трусовой
Выиграла команда Европы, в том числе Алина, Саша, Фернандес и Васильевс, это командный турнир, недовольных лиц там не было, все были счастливы и довольны.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
buturlinomo
Ответ Agura
А ко мне какие претензии, что я читаю материалы sports.ru??? И выражаю свое мнение?
ну вы же возмущаетесь, что Саша "позволила себе" в своей колонке говорить о себе.
Саша делится СВОИМИ воспоминаниями и много тех, которые помнят эти золотые времена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТМЗ
Ответ juliamart
Да, помню, какой то командный чемпионат был, наши выступали в составе европейской команды. Удивительно, Алина так здорово выступала в Японии в этом сезоне, и в личке ещё даже лучше. Зря она психанула после Фгп, каталась бы дальше, радовала зрителей. На льду она великолепна. Сашка совсем маленькая там была, прыгучая. Конечно, труд невероятный у фигуристов...Надо бы российским болелам поучится у японцев культуре!
вы в одном комментарии оскорбили Александру ,назвав ее с пренебрежением, Сашка, и наврали про классную Загитову,чтобы унизить Сашу. Хотя это Трусова принесла команде победу. Загитова выступила плохо. И вы могли бы культурно обойти эту тему,не унижая Великую Александру,приземлившую 4 четверных прыжка.

ТАК НАЧНИТЕ С СЕБЯ УВАЖАТЬ спортсменов!
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BanY
Ответ Татьяна Попова
Сухо Саша свои заметки пишет. Без эмоциональной окраски.
Саше не хватает слов; лексический минимум убогий. Выразительностью, эмоциональностью речи она не обладает.Слушать её неинтересно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eva2426
Ответ Татьяна Попова
Сухо Саша свои заметки пишет. Без эмоциональной окраски.
Так же, как и катает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
загитову там нагрибовали просто неадекватно, невменяемо 😖
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IIURI
Помню, как латвиец и испанец стоя аплодировали и кланялись с благодарностью нашим девочкам !!!! Лучшие !!!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agura
Ответ buturlinomo
Это вопрос к спортс ру зачем они перепечатывают, не к Саше
А ко мне какие претензии, что я читаю материалы sports.ru???
И выражаю свое мнение?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Загитова тогда классно откатала, любимая пп её
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kitty
Ответ lenapan
Это было круто, что творили Саша и Алина тогда в Японии! Помню, что Чен потерял дар речи и снимал Сашины квады на телефон. Одна брала уже уверенной красотой победительницы, другая - фантастической уникальной техникой. Два поколения сошлись в своем лучшем воплощении. Восторг и ностальгия...
Как хорошо Вы написали!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТМЗ
Комментарий скрыт
+4
-20
-16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
buturlinomo
Ответ Agura
Разве Трусова ведёт колонку на sports.ru??? По-моему, благодетели пристроили ее в другое место
Это вопрос к спортс ру зачем они перепечатывают, не к Саше
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agura
Ответ tanya_1111
Колонка про Сашу и её спортивную жизнь, если она вам не нравится зачем вы заходите и читаете её?
Разве Трусова ведёт колонку на sports.ru???
По-моему, благодетели пристроили ее в другое место
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
juliamart
Да, помню, какой то командный чемпионат был, наши выступали в составе европейской команды. Удивительно, Алина так здорово выступала в Японии в этом сезоне, и в личке ещё даже лучше. Зря она психанула после Фгп, каталась бы дальше, радовала зрителей. На льду она великолепна. Сашка совсем маленькая там была, прыгучая. Конечно, труд невероятный у фигуристов...Надо бы российским болелам поучится у японцев культуре!
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Да, тогда Саша всех ошарашила своим прокатом, это было круто, как и юниорский ЧМ и Круэлла на контрольных прокатах.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Ответ Agura
Я, я и снова я.... И немножко роллов... Спасибо, очень познавательно.
Колонка про Сашу и её спортивную жизнь, если она вам не нравится зачем вы заходите и читаете её?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Morgan
Я роллы тоже люблю адаптированные европейские , чем оригинальные))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agura
Я, я и снова я....
И немножко роллов...
Спасибо, очень познавательно.
+12
-14
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
На Пекин
Это был турнир, где царила праздничная дружелюбная атмосфера, спортсмены показывали, на что способны, радовались и восхищались успехами друг друга, а наши девочки сделали всё, чтобы наша команда стала лучшей.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yak444
Хорошо запомнился этот турнир, Европа выиграла за счет прекрасного выступления наших девочек, Саша ошарашила всех своими 4мя четверными, Алина в очередной раз покорила японских зрителей шикарным прокатом своей Клеопатры. Все были счастливы.
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jane Earlosofical
крутой тогда был Japan Open! какие были времена - полные трибуны, международные старты и шоу. А ФК было на несравнимом пике.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Попова
Сухо Саша свои заметки пишет. Без эмоциональной окраски.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий