«Я, мама, Глейхенгауз и Загитова нашли единственный работающий ресторан, и всем там очень понравилось. Кроме меня». Трусова о поездке на Japan Open в 2019-м
Александра Трусова рассказала о походе в ресторан с Алиной Загитовой в Японии.
В 2019 году обе фигуристки участвовали в турнире Japan Open в Сайтаме.
«Тогда я впервые попробовала исполнить четыре четверных прыжка в одной программе на соревнованиях. В тот день получилось сделать все так, как задумала. В итоге мы выиграли! После выступления и объявления результатов испытала чувство полнейшего удовлетворения и опустошения. То самое чувство, ради которого, мне кажется, выступают все спортсмены. Такое я ощущала только два раза за всю спортивную жизнь – на ЮЧМ в Софии и вот на Japan Open.
Сразу после награждения залили лед, и мы пошли на репетицию показательных выступлений. Я катала свою короткую программу, хотя было сложно после такого выступления.
Закончился турнир очень поздно. На ужин в отеле мы не успели, и вчетвером (я, моя мама, Даниил Маркович Глейхенгауз и Алина Загитова) пошли искать ресторан. Нашли единственный работающий, и всем там очень понравилось. Кроме меня. Я смогла съесть только самые обычные роллы с лососем, так как не очень люблю экспериментировать с едой.
Особенно хочу отметить, что в Японии очень любят фигурное катание. Трепетно, с восхищением и большим уважением относятся ко всем спортсменам. У зрителей на соревнованиях всегда есть флаги каждой страны. И они поддерживают всех словно своих!
Эти соревнования навсегда останутся в памяти. Для меня это был очень необычный, интересный и полезный опыт», – написала Трусова в колонке на «Матч ТВ».
Саша делится СВОИМИ воспоминаниями и много тех, которые помнят эти золотые времена
ТАК НАЧНИТЕ С СЕБЯ УВАЖАТЬ спортсменов!
И выражаю свое мнение?
По-моему, благодетели пристроили ее в другое место
И немножко роллов...
Спасибо, очень познавательно.