Алексей Тихонов: «Комиссия по этике будет собираться по поводу слов Плющенко после финала Гран-при России»

Теги Алексей Тихонов Евгений Плющенко сборная России ФФКР Фигурное катание

Чемпион мира, член комиссии по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) Алексей Тихонов сообщил, что комиссия рассмотрит слова Евгения Плющенко после финала Гран-при России, который пройдет с 3 по 5 марта. 

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России и заявил, что его ученицы могут рассмотреть варианты перехода в другие сборные.

«Высказывания Евгения Плющенко? Столько сказано уже, ничего по этому поводу не буду говорить.

Процедура есть, комиссия будет собираться, просто сейчас идет окончание сезона, осталось полторы недели до финала Гран-при, думаю, комиссия будет собираться после основного нашего финального старта.

Я еще не присутствовал на заседаниях комиссии, поэтому с конкретным механизмом еще предстоит ознакомиться», – сказал Тихонов. 

«Это чушь собачья, никто ничего не собирается». Чайковская о том, что слова Плющенко могут быть рассмотрены комиссией ФФКР

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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55 комментариев

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Фатима Кочкарова
Ответ Грибная Фея
и что, титулованному закон не писан? выбрал быть тренером - пусть соответствует. а то удобно свои промашки сваливать на всех вокруг
А почему это только Плющенко касается? Жулин еще хуже высказывался. У Жулина они всегда продажные, Железняков вообще каждую неделю что-то ляпает. Из последнего: раньше Косторная была чемпионкой Европы, сейчас она никто. Почему на повестке только Плющенко?
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gift...!
Ответ loulou
Железняков не тренер, он к ФФКР не имеет никакого отношения.
Чего?
Хореограф и работает со спортсменами сборной...
Или он задарма работает, без зарплпты?
Ему зарплату наша федра и Самбо платят...
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Фатима Кочкарова
Ответ Оле-Лукойе
Самое интересное, что ничего из этого нельзя считать оскорблением и это и близко не стоит рядом с говешками Плющенко. И с чего вдруг Плющенко стал САМЫМ титулованным нашим спортсменом?
Среди фигуристов мужского катания он самый титулованный. Это и в википедии написано
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Olga Tchistyakov
Ответ Anneta28
А от чего они его могут отстранить, интересно? От работы на своем собственном катке, который построен на собственные деньги, на своем собственном участке?😂
Вот пусть и работает на своём собственном участке,если вести себя не умеет,нечего в сборную лезть.И это ещё вопрос,легально ли ему достался этот участок.
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Ответ Оле-Лукойе
Так Плющенко и не разбирается в правилах, это не оскорбление, это констатация факта.
так н всю страну об этом- это и есть нарушение этики...
Федченко наговорила больше его. Причем он ее никак не трогал. Он с судьями беседовал.
С какого перепугу она пошла обсуждать ПЛЮЩЕНКО И ЕГО ОШИБКИ И ПРОЧЕЕ...
Он ее и ее спортсменку никак не тронул в своей речи.
Или на вору и шапка горит, побежала на опережение...
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Оле-Лукойе
Ответ Фатима Кочкарова
И сделайте, пожалуйста, разбор Федченко. Под какие она критерии попала там? 1) оскорбление самого титулованного нашего спортсмена (" это не тот человек, на чье мнение я буду обращать внимание")2) считать баллы чужого спортсмена 3) Александру Трусову, революционера фигурного катания- принижать заслуги (" чисто не откатала".)
Самое интересное, что ничего из этого нельзя считать оскорблением и это и близко не стоит рядом с говешками Плющенко.
И с чего вдруг Плющенко стал САМЫМ титулованным нашим спортсменом?
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Аня Улитина
Ответ Anatiana
Абсолютно серьёзно. Кто такая Федченко эта, что она позволяет себе такие интервью? Деревня, она и есть деревня. Кто громче поносит, тот и прав.
Она тренер вырастившая спортсменку- квадистку .А вот тренера по фамилии Плющенко я как то мало знаю..Никаких значимых успехов на этом поприще за ним не значится,кроме громогласных заявлений и скандалов,которые все время пытаются прикрыть его прошлыми победами, как фиговым листком)))
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Ezhevika33
Если только одного его разберут, то он ещё больше выскажется. Тогда и Федченко надо и ещё много кого. Что за избирательность.
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Ezhevika33
Ответ Jessi
Да, такая корзинка, что с чистыми КП и ПП и 3 трикселями уступила Туктамышевой. Интересно, что бы на это сказала Федченко?
Федченко уже и так много чего сказала. Даже Плющенко "переплюнула")))
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Девушка Безимени
на передовую этого ренегата
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Оле-Лукойе
Ответ gift...!
Тогда на эту комисию надо и ТАТ вызывать, заодно Федченко, которая Плющенко истеричкой обозвала и некомпетентным в правилах и судействе, Железнякова, который не в первый раз оскорбляет публично Плющенко и спортсменов, Липницкцю, которая не довольна судейством. Жулина, который сто раз про судейство открыто говорил и говорит. Саму Чайковскую, которая комментировала эту ситуацию как бред.
Так Плющенко и не разбирается в правилах, это не оскорбление, это констатация факта.
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Грибная Фея
Ответ Фатима Кочкарова
Почему вообще на повестке дня Плющенко? 10 кратный чемпион России, обладатель 4 олимпийских медалей? Не стыдно? А судить его будут, коррупционеры, которые сидят на бюджете государства. В первую очередь, люди здесь всегда возмущались оценками судей. Плющенко это озвучил и попал под кодекс. Уже целый год наша первая пара находится в стране нато, ищут варианты и не скрывают. А как Плющенко озвучил про возможные переходы- его надо под кодекс. Это даже некрасиво. Под кодекс надо бы Ягудина , он постоянно оскорбляет спортсменов ( Трусову, Коляду) . А работу судей никто не хочет проверить? Я смотрела и обратила внимание , у одного парня был степ аут, у него было плюсовое гое на послнднем первенстве . Я фамилию не помню. Дикиджи поставили очееень высокие компоненты хотя он в хлам откатал. У 3 места был флутц хуже флутца Титовой. Это только то, что я заметила. Даже стыдно заниматься травлей олимпийского чемпиона, делать обзвоны.
и что, титулованному закон не писан? выбрал быть тренером - пусть соответствует. а то удобно свои промашки сваливать на всех вокруг
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Александр Кудрявцев
Что всё таки договорился
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Жанна Авдеева
Заседание гаражного кооператива: Человека надо охранять от человека. От жадности, которая нас съедает, от желания захватить, захапать(с)
И
Законным путём идти можно. Дойти трудно.
Ну тд

— Да вы что? Как же можно меня выгонять? Я за машину Родину продал!
<...>
— Попрошу факт продажи Родины зафиксировать в протоколе.

Вовремя предать — это не предать, а предвидеть

Классика
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loulou
Ответ gift...!
Тогда на эту комисию надо и ТАТ вызывать, заодно Федченко, которая Плющенко истеричкой обозвала и некомпетентным в правилах и судействе, Железнякова, который не в первый раз оскорбляет публично Плющенко и спортсменов, Липницкцю, которая не довольна судейством. Жулина, который сто раз про судейство открыто говорил и говорит. Саму Чайковскую, которая комментировала эту ситуацию как бред.
Железняков не тренер, он к ФФКР не имеет никакого отношения.
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gift...!
Ответ Ирина Иванова
Решили превентивными мерами оградить финал Гран-при России от скандальных речей и жестов?
Ага...
Кого и когда это останавливало?
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Anatiana
Ответ Фатима Кочкарова
Почему вообще на повестке дня Плющенко? 10 кратный чемпион России, обладатель 4 олимпийских медалей? Не стыдно? А судить его будут, коррупционеры, которые сидят на бюджете государства. В первую очередь, люди здесь всегда возмущались оценками судей. Плющенко это озвучил и попал под кодекс. Уже целый год наша первая пара находится в стране нато, ищут варианты и не скрывают. А как Плющенко озвучил про возможные переходы- его надо под кодекс. Это даже некрасиво. Под кодекс надо бы Ягудина , он постоянно оскорбляет спортсменов ( Трусову, Коляду) . А работу судей никто не хочет проверить? Я смотрела и обратила внимание , у одного парня был степ аут, у него было плюсовое гое на послнднем первенстве . Я фамилию не помню. Дикиджи поставили очееень высокие компоненты хотя он в хлам откатал. У 3 места был флутц хуже флутца Титовой. Это только то, что я заметила. Даже стыдно заниматься травлей олимпийского чемпиона, делать обзвоны.
Спортс нервно курит в сторонке )
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Anna Stefan
Ответ Jessi
А что там будет делать член штаба Тутберидзе?
То же, что и кум Плющенко.
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Евгения Гринева
Ответ Фатима Кочкарова
Почему вообще на повестке дня Плющенко? 10 кратный чемпион России, обладатель 4 олимпийских медалей? Не стыдно? А судить его будут, коррупционеры, которые сидят на бюджете государства. В первую очередь, люди здесь всегда возмущались оценками судей. Плющенко это озвучил и попал под кодекс. Уже целый год наша первая пара находится в стране нато, ищут варианты и не скрывают. А как Плющенко озвучил про возможные переходы- его надо под кодекс. Это даже некрасиво. Под кодекс надо бы Ягудина , он постоянно оскорбляет спортсменов ( Трусову, Коляду) . А работу судей никто не хочет проверить? Я смотрела и обратила внимание , у одного парня был степ аут, у него было плюсовое гое на послнднем первенстве . Я фамилию не помню. Дикиджи поставили очееень высокие компоненты хотя он в хлам откатал. У 3 места был флутц хуже флутца Титовой. Это только то, что я заметила. Даже стыдно заниматься травлей олимпийского чемпиона, делать обзвоны.
Какая разница сколько кратный он там, он должен соблюдать тренерскую этику, а не орать после каждого старта "засудили", " а вот те, а вот эти".Сам же говорит, что бегает по кабинетам перед стартами, вот пусть в этих кабинетах и разбираются что, кому и за что поставили
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Ответ Jessi
Самсонова ещё нужно за критику судейства в этом сезоне, Федотова за мат после проката
короче, всех или никого...
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Верю-не верю
Ответ 4AIKA
Да, конечно нужно рассмотреть по окончанию сезона, чтоб и отстранять не нужно было🤦🏻‍♀️ Как во всех фильмах, полиция приезжает тогда, когда все уже закончилось, и антигероев убивают/обезвреживают основные герои
Кароч - герой на героине, героиня на героине! За оставшееся время Яна доведет эту ситуацию до такого абсурда, что уже невозможно будет понять, кто красный, а кто белый)
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Anatiana
Ответ Аня Улитина
Вы это серьезно или прикалываетесь ?
Абсолютно серьёзно. Кто такая Федченко эта, что она позволяет себе такие интервью? Деревня, она и есть деревня. Кто громче поносит, тот и прав.
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Anatiana
Федченко тоже ждёт комиссия по этике. Дожили... Головомойка как на партсобрании
+5
-3
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Лариса Стародубцева
Чистая отписка .Чайковская не в курсе .Вот и верь после слов Когану и нашей Федре . Напоминает тройки НКВД во времена Чистки 30х годов .Сказал слово против --расстрел .
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Viks
Ответ unknownman
Приговор комитета по этике будет озвучивать Чайковская трехэтажным матом
Причём в адрес членов, да, комитета.
+3
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