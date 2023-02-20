Алексей Тихонов: «Комиссия по этике будет собираться по поводу слов Плющенко после финала Гран-при России»

Чемпион мира, член комиссии по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) сообщил, что комиссия рассмотрит слова Евгения Плющенко после финала Гран-при России, который пройдет с 3 по 5 марта.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России и заявил, что его ученицы могут рассмотреть варианты перехода в другие сборные.

«Высказывания Евгения Плющенко? Столько сказано уже, ничего по этому поводу не буду говорить.

Процедура есть, комиссия будет собираться, просто сейчас идет окончание сезона, осталось полторы недели до финала Гран-при, думаю, комиссия будет собираться после основного нашего финального старта.

Я еще не присутствовал на заседаниях комиссии, поэтому с конкретным механизмом еще предстоит ознакомиться», – сказал Тихонов.

«Это чушь собачья, никто ничего не собирается». Чайковская о том, что слова Плющенко могут быть рассмотрены комиссией ФФКР

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?