Алексей Тихонов: «Комиссия по этике будет собираться по поводу слов Плющенко после финала Гран-при России»
Чемпион мира, член комиссии по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) Алексей Тихонов сообщил, что комиссия рассмотрит слова Евгения Плющенко после финала Гран-при России, который пройдет с 3 по 5 марта.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России и заявил, что его ученицы могут рассмотреть варианты перехода в другие сборные.
«Высказывания Евгения Плющенко? Столько сказано уже, ничего по этому поводу не буду говорить.
Процедура есть, комиссия будет собираться, просто сейчас идет окончание сезона, осталось полторы недели до финала Гран-при, думаю, комиссия будет собираться после основного нашего финального старта.
Я еще не присутствовал на заседаниях комиссии, поэтому с конкретным механизмом еще предстоит ознакомиться», – сказал Тихонов.
«Это чушь собачья, никто ничего не собирается». Чайковская о том, что слова Плющенко могут быть рассмотрены комиссией ФФКР
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Хореограф и работает со спортсменами сборной...
Или он задарма работает, без зарплпты?
Ему зарплату наша федра и Самбо платят...
Федченко наговорила больше его. Причем он ее никак не трогал. Он с судьями беседовал.
С какого перепугу она пошла обсуждать ПЛЮЩЕНКО И ЕГО ОШИБКИ И ПРОЧЕЕ...
Он ее и ее спортсменку никак не тронул в своей речи.
Или на вору и шапка горит, побежала на опережение...
И с чего вдруг Плющенко стал САМЫМ титулованным нашим спортсменом?
И
Законным путём идти можно. Дойти трудно.
Ну тд
— Да вы что? Как же можно меня выгонять? Я за машину Родину продал!
<...>
— Попрошу факт продажи Родины зафиксировать в протоколе.
Вовремя предать — это не предать, а предвидеть
Классика
Кого и когда это останавливало?