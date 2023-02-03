Илья Яблоков из-за обострения травмы взял паузу в тренировках и проходит реабилитацию

Российский фигурист из-за обострения старой травмы прервал тренировки и проходит реабилитацию.

Об этом сообщила тренер спортсмена . В августе Яблоков перенес операцию на ноге.

«Старая травма проявила себя на тренировке, поэтому Илья был вынужден взять паузу – он на реабилитации, она займет примерно неделю.

На планы по подготовке к финалу Гран-при это не влияет», – сказала Буцаева.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.