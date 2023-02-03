Илья Яблоков из-за обострения травмы взял паузу в тренировках и проходит реабилитацию

Теги Виктория Буцаева (Волчкова) Илья Яблоков Серия Гран-при России Фигурное катание

Российский фигурист Илья Яблоков из-за обострения старой травмы прервал тренировки и проходит реабилитацию.

Об этом сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева. В августе Яблоков перенес операцию на ноге.

«Старая травма проявила себя на тренировке, поэтому Илья был вынужден взять паузу – он на реабилитации, она займет примерно неделю.

На планы по подготовке к финалу Гран-при это не влияет», – сказала Буцаева. 

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

10 комментариев

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Syndycate
Но виновата конечно Тутберидзе)
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Manukello
Блин!!! Я так хочу, чтоб буцаевские парни поднажали, отобрались в сборную, вписались во все движухи первого канала. У всех в москвиче (легенде) самобытные, яркие программы. Свежий взгляд, современное катание.
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Александр Шульгин
в этом сезоне года в км максимально травмы залечивать так как соревнований нормальных нет все равно
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Ян Матвеев
Илюшка, скорейшего восстановления! Ты справишься!!
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Марина Синельникова
Успешного восстановления.
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Оз
Здоровья и успешной подготовки к ФГП Илье!
Очень хочется его увидеть на этом соревновании!
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olvl
Илье здоровья, очень будем ждать.
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Katerina Sunny
Илье здоровья и вылечить все старые травмы.
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Lebedstory
Скорейшего восстановления Илье. Очень хочется увидеть его на ФГП.
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Mira Val
Здоровья, Илья!
+4
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