Илья Яблоков из-за обострения травмы взял паузу в тренировках и проходит реабилитацию
Российский фигурист Илья Яблоков из-за обострения старой травмы прервал тренировки и проходит реабилитацию.
Об этом сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева. В августе Яблоков перенес операцию на ноге.
«Старая травма проявила себя на тренировке, поэтому Илья был вынужден взять паузу – он на реабилитации, она займет примерно неделю.
На планы по подготовке к финалу Гран-при это не влияет», – сказала Буцаева.
Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.
Очень хочется его увидеть на этом соревновании!