Трейси Уилсон: «Браун едет на чемпионат США не за титулом, но ему есть что предложить публике. И публика ждет его»

Теги чемпионат США сборная США мужское катание Джейсон Браун Трейси Уилсон Фигурное катание

Трейси Уилсон, тренер американского фигуриста Джейсона Брауна, объяснила Sports.ru, почему спортсмен принял решение выступить на Чемпионате США.

«Джейсон – фигурист высочайшего уровня, и он просто обожает выступать. Для него шанс выступить перед родной публикой на турнире такого масштаба – бесценен. А еще для него это профессиональный вызов – и с технической, и с артистической точки зрения. Решиться выйти из своей зоны комфорта, снова попасть в конкурентную среду – это не так просто.

Джейсон – удивительный спортсмен: ему важно не просто кататься перед зрителями – участия в шоу ему не достаточно. Его бодрит соревновательный драйв. У него новые соревновательные программы – он серьезно относится к этим соревнованиям.

Да, он едет на чемпионат страны не за титулом, но ему есть что предложить публике. И публика ждет его. И знаете, очень важно, что пример Брауна доказывает, что фигуристы могут и должны быть разными, у всех ведь свои сильные стороны», – рассказала Уилсон.

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15 комментариев

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Morveena Bum
просто представьте себе, если Браун выиграет. чемпион США в эпоху квадов))) но без шуток - а чего б ему не продолжать. ему всегда уготовано место на пьедестале, реноме никак пострадать не может, технической сложности от него никто не ждет, травмы не мучают. из всех одиночников он больше всех в шоколаде.
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Спорт_в_массы
Конечно, Джейсон - классный фигурист, пусть катается как можно дольше. Заодно покажет для судей на ЧЕ что такое реально хороший катальщик с чистыми программами, а не Денис Васильев, который грязнит на тройных, из хореографии - типа обольстительная улыбка, а получает как Джейсон почему-то.
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pashkka
А Винсент завершил или тоже будет?
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Sincere
Ответ Кот по кличке Кот
Кто бы что ни говорил, а смотреть на катание Брауна одно удовольствие. Если его не потащат через квадистов на ГС, то почему челу не делать то, в чем он хорош и от чего кайфует? Успехов ему.
Там кроме Малинина щас и нет никого.
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Самая цитируемая и вообще недура
Фирменное катание задом вперед, или "товар лицом". Фу.
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Дудабот Уно
Во время проката Грассля комментатор только и твердил о том, что это постановка Брауна) Как фигурист, Джейсон сумел выделиться мастерством, этого у него не отнять. Какой смысл говорить, чего он не смог, карьера уже сделана и она получилась яркой. В том, что будет востребован, тоже никаких сомнений нет. Хочет завершить красиво, имеет право)
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Леличек
Браун фигурист шоу класса. С точки зрения техники это извините каменный век. И когда у него компы на 15 баллов выше тес (а такое бывало), то это не очень-то спорт. Но многим он нравится, конечно.
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Кот по кличке Кот
Кто бы что ни говорил, а смотреть на катание Брауна одно удовольствие. Если его не потащат через квадистов на ГС, то почему челу не делать то, в чем он хорош и от чего кайфует? Успехов ему.
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Shtirly
Мы все таки поняли попой покрутить 😁
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Gemma157
Это хорошо. У него классные проги, вращения, спирали лучше, чем у любой топ-фигуристки. Это все интереснее смотреть чем на какого-нибудь деревянного квадиста..
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Блинчик
Браун будет единственным лучиком света на этом чемпионате США.
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N-fox
Джейсон очень крутой катальщик, это факт. Но то, что с такой технической базой он оказывается в призах - это только заслуга судей. Всякий раз испытывала неловкость, огда его второй оценкой запускали в другую галактику.
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Irina Kistler
Кто знаком с системой, понимают: едет, чтобы хоть как-то отчитаться перед спонсорами, не поедет, не будет получать " талоны")), а там как повезёт и всегда можно написать сценарий оправдания себя. Какой вызов?! Да ещё кому? И чем?
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Товарищ Майор.
Только плохой солдат не мечтает стать генералом
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Ridl
Верно, за грибами едит
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