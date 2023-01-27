Трейси Уилсон: «Браун едет на чемпионат США не за титулом, но ему есть что предложить публике. И публика ждет его»

, тренер американского фигуриста , объяснила Sports.ru, почему спортсмен принял решение выступить на Чемпионате США.

«Джейсон – фигурист высочайшего уровня, и он просто обожает выступать. Для него шанс выступить перед родной публикой на турнире такого масштаба – бесценен. А еще для него это профессиональный вызов – и с технической, и с артистической точки зрения. Решиться выйти из своей зоны комфорта, снова попасть в конкурентную среду – это не так просто.

Джейсон – удивительный спортсмен: ему важно не просто кататься перед зрителями – участия в шоу ему не достаточно. Его бодрит соревновательный драйв. У него новые соревновательные программы – он серьезно относится к этим соревнованиям.

Да, он едет на чемпионат страны не за титулом, но ему есть что предложить публике. И публика ждет его. И знаете, очень важно, что пример Брауна доказывает, что фигуристы могут и должны быть разными, у всех ведь свои сильные стороны», – рассказала Уилсон.