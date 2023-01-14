Финал «Ледникового периода» сняли с эфира из-за смерти Инны Чуриковой

Теги телевидение Первый канал танцы на льду Виктория Синицина Ледниковый период Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 в танцах на льду Виктория Синицина сообщила, что финал «Ледникового периода» сняли с эфира из-за смерти актрисы Инны Чуриковой.

«Друзья, финал шоу «Ледникового» на Первом отменили в связи со смертью Инны Чуриковой. Соболезную родным и близким! Это большая потеря для всех нас.

Как только появится какая-то информация по поводу выпуска, обязательно вам сообщу!» – написала Синицина.

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16 комментариев

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Анна Минакова
Естественно Авербух свою жену протолкнул на первое 🙈🙈
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Анна Минакова
Нет финал показать в новогодние,они зачем то все сдвинули ...🙈🙈вот теперь непонятно,когда покажут и из за Романа не этично показывать сейчас имхо, да уже и неинтересно все это
Чокнутые те, кто составляет расписание такое по каналу. По первому нечего смотреть в праздники было одни повторы старья или чушь какая то
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aleshon
Что ж, теперь не ранее субботы 28 января будет финал имхо, канал в это воскресенье не снимет с эфира поем на кухне, а в следующую субботу кубок первого канала не подлежащий переносу.
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tofsla
Ответ Серега Москалев
Чурикова это кто???
Ну такой вопрос как то очень неприличен. Уверена, знаете и фильмы видели. Ладно бы, если вы тинейджер, но ведь нет...
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Ольга Лесная
Ответ genyaakulich
Как это сняли!? Посмотрела сегодня 14 января, живу в Тюмени.
Оренбург тоже посмотрел.
+3
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Серега Москалев
Чурикова это кто???
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Mira Val
Ответ девочкитакиедевочки
карочь: арзамасова-1место, башаров-3-е , ем-2е
Спасибо! А ведь ничего неожиданного.
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sergey-ld
Ответ HoratioH
А какое отношение имеет Чурикова к ледниковому периоду? Или каналу важнее хайпануть на смерти и срубить просмотры?
Как какое? её муж Панфилов снял и выпустил в прокат фильм под названием «Иван Денисович» г-на Солженицина, который в Российском прокате, собрал жалкие 7 миллионов рублей (думаю потому что народу антисоветчина уже очень надоела), а когда-то Народная артистка СССР Чурикова сыграла эдакую местную "святую" старицу...у нас теперь без святых стариц – никуда.
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genyaakulich
Как это сняли!? Посмотрела сегодня 14 января, живу в Тюмени.
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Свет19
А мы успели посмотреть. Можно было наверное в конце вставку сделать про Романа и попросить зрителей поддержать его и семью. Далеко не все знают. Конечно, в том году гонка была, снимали по несколько передач подряд. На шоу ещё нужно было успеть. Спортсмены выглядели уставшими, да и некоторые непрофи тоже. Непонятно зачем было гнать, если всё равно в итоге с задержкой показали.
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Lilia Sadykova
Ответ Люблю Женьку
Видимо, в Москве сняли, в восточных регионах успели показать.
Так она в телеграмме и написала, что отменили в европейской части России
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HoratioH
А какое отношение имеет Чурикова к ледниковому периоду? Или каналу важнее хайпануть на смерти и срубить просмотры?
+8
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HoratioH
Ответ девочкитакиедевочки
карочь: арзамасова-1место, башаров-3-е , ем-2е
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девочкитакиедевочки
Ответ ЕАС
И что там,что неожиданного?
карочь: арзамасова-1место, башаров-3-е , ем-2е
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ЕАС
Ответ Люблю Женьку
Видимо, в Москве сняли, в восточных регионах успели показать.
И что там,что неожиданного?
+2
0
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Люблю Женьку
Видимо, в Москве сняли, в восточных регионах успели показать.
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