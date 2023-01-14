Финал «Ледникового периода» сняли с эфира из-за смерти Инны Чуриковой
Серебряный призер Олимпиады-2022 в танцах на льду Виктория Синицина сообщила, что финал «Ледникового периода» сняли с эфира из-за смерти актрисы Инны Чуриковой.
«Друзья, финал шоу «Ледникового» на Первом отменили в связи со смертью Инны Чуриковой. Соболезную родным и близким! Это большая потеря для всех нас.
Как только появится какая-то информация по поводу выпуска, обязательно вам сообщу!» – написала Синицина.
Чокнутые те, кто составляет расписание такое по каналу. По первому нечего смотреть в праздники было одни повторы старья или чушь какая то