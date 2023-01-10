Кацалапов о шоу «История любви Шахерезады»: «Мы все огромные молодцы! У нас получилось воплотить настоящее волшебство на льду!»

Теги Татьяна Навка танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Никита Кацалапов поделился впечатлениями от выступления в ледовом шоу Татьяны Навки. 

«Невероятный проект «История любви Шахерезады» подошел к концу!

Передаю огромную любовь и благодарность всем, кто принимал участие в создание проекта! Спасибо большой команде Navka show и всему коллективу артистов за частичку себя и своей души в истории восточной сказки.

Мы все огромные молодцы! У нас получилось воплотить настоящее волшебство на льду!

Огромное спасибо вам, зрителям, за эмоции, несмолкающие аплодисменты и теплые отзывы», – написал Кацалапов в соцсети. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Любовь Шехерезады была липовой, она лишь тянула резину 1001 ночь чтобы ей не отрубили голову.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нет! Неправильно говоришь.
Вы огромные молодцы. В кубе.
Зато, правильно, по трафарету:
1. невероятный проект
2. передал любовь и благодарность всем. Огромную
3. спасибо кафке
4. спасибо коллективу
5. волшебство на льду
6. спасибо за эмоции...
и.т.п.

P.S. хоть стой, хоть падай, хоть РЖИ от такого банального до ужаса т.с. текста. Уверена, и, шау такое же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екатерина Ивановская
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну Никитосик, ну не тяни кота за хвост, объяви уже о завершении карьеры. То спина болит, то ноги, то попа, зато по шоу скакать ничего не болит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий