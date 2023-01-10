Кацалапов о шоу «История любви Шахерезады»: «Мы все огромные молодцы! У нас получилось воплотить настоящее волшебство на льду!»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Никита Кацалапов поделился впечатлениями от выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Невероятный проект «История любви Шахерезады» подошел к концу!

Передаю огромную любовь и благодарность всем, кто принимал участие в создание проекта! Спасибо большой команде Navka show и всему коллективу артистов за частичку себя и своей души в истории восточной сказки.

Мы все огромные молодцы! У нас получилось воплотить настоящее волшебство на льду!

Огромное спасибо вам, зрителям, за эмоции, несмолкающие аплодисменты и теплые отзывы», – написал Кацалапов в соцсети.