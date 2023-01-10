Кацалапов о шоу «История любви Шахерезады»: «Мы все огромные молодцы! У нас получилось воплотить настоящее волшебство на льду!»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Никита Кацалапов поделился впечатлениями от выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.
«Невероятный проект «История любви Шахерезады» подошел к концу!
Передаю огромную любовь и благодарность всем, кто принимал участие в создание проекта! Спасибо большой команде Navka show и всему коллективу артистов за частичку себя и своей души в истории восточной сказки.
Мы все огромные молодцы! У нас получилось воплотить настоящее волшебство на льду!
Огромное спасибо вам, зрителям, за эмоции, несмолкающие аплодисменты и теплые отзывы», – написал Кацалапов в соцсети.
Вы огромные молодцы. В кубе.
Зато, правильно, по трафарету:
1. невероятный проект
2. передал любовь и благодарность всем. Огромную
3. спасибо кафке
4. спасибо коллективу
5. волшебство на льду
6. спасибо за эмоции...
и.т.п.
P.S. хоть стой, хоть падай, хоть РЖИ от такого банального до ужаса т.с. текста. Уверена, и, шау такое же.