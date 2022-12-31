Виктория Синицина: «Мой 2022-й получился мегаконтрастным. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя самой счастливой»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Российская фигуристка Виктория Синицина подвела итоги года. 

«Мой 2022-й получился мегаконтрастным. Но если говорить о себе, то 100% этот год останется самым особенным на всю жизнь! ⠀

Олимпийские игры, предложение руки, свадьба. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя самой счастливой. И желаю это внутреннее ощущение всем вам. ⠀

Мы живем всего один раз, поэтому несмотря ни на что, идите к своим целям, покоряйте вершины и делайте это с полной отдачей, позитивом и искренней любовью к своему делу.

Мне кажется, что по-другому просто нельзя. ⠀ Всех с наступающим Новым годом», – написала Синицина.

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4 комментария

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N-fox
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Хочется порадоваться за Викторию! Прекрасные события в ее жизни!
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Alla Belova
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У Вики очень удачный год! Пусть ощущение счастья продлится много - много лет! И найти себя в дальнейшей жизни! Мы - то не отказалась бы ещё на соревнованиях посмотреть...))
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JL JL
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У меня все-равно депрессия была, стань я хоть ОИ и выйди замуж хоть дважды за год. Как минимум - дискомфорт.
Здесь же: все хорошо прекрасная маркиза... ля ля ля, тра ля ля
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Osik92
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У фигуристов чес самый...
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