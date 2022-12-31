Виктория Синицина: «Мой 2022-й получился мегаконтрастным. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя самой счастливой»

Российская фигуристка подвела итоги года.

«Мой 2022-й получился мегаконтрастным. Но если говорить о себе, то 100% этот год останется самым особенным на всю жизнь! ⠀

Олимпийские игры, предложение руки, свадьба. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя самой счастливой. И желаю это внутреннее ощущение всем вам. ⠀

Мы живем всего один раз, поэтому несмотря ни на что, идите к своим целям, покоряйте вершины и делайте это с полной отдачей, позитивом и искренней любовью к своему делу.

Мне кажется, что по-другому просто нельзя. ⠀ Всех с наступающим Новым годом», – написала Синицина.