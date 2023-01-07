Евгения Тарасова о возможном участии в «Ледниковом периоде»: «Я бы попробовала»

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании и высказались о возможном участии в шоу «Ледниковый период».

– Вы смотрите «Ледниковый период»?

Тарасова: Я смотрела несколько выпусков. Но прям чтобы от начала до конца – нет. Как шоу это интересно понаблюдать, как люди стараются, учатся.

Морозов: Выборочно выпуски видел.

– Но вы себя видите в этом шоу? Вам было бы интересно?

Тарасова: Я бы попробовала.

Морозов: А я пока не знаю. Не узнаешь, пока не попробуешь.

– Это шоу для людей, которые не сильно разбираются в фигурном катании, это шоу для звезд, которые чему-то учатся. Оно привлекает внимание к спорту, но при этом размывает достижения. Не обидно, что шоу-составляющая вашего вида спорта перевешивает?

Морозов: Я думаю, что у нас аудитория уже наученная, смотрит не только шоу, но и выступления действующих фигуристов и реальные соревнования. Они видят разницу между шоу и профессиональным спортом. Никто не скажет, что в « » звезды научились какие-то сложные вещи из фигурного катания делать за короткий срок, что фигурное катание – это легко.