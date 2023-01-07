Евгения Тарасова о возможном участии в «Ледниковом периоде»: «Я бы попробовала»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Ледниковый период Фигурное катание

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о возможном участии в шоу «Ледниковый период».

– Вы смотрите «Ледниковый период»?

Тарасова: Я смотрела несколько выпусков. Но прям чтобы от начала до конца – нет. Как шоу это интересно понаблюдать, как люди стараются, учатся.

Морозов: Выборочно выпуски видел.

– Но вы себя видите в этом шоу? Вам было бы интересно?

Тарасова: Я бы попробовала.

Морозов: А я пока не знаю. Не узнаешь, пока не попробуешь.

– Это шоу для людей, которые не сильно разбираются в фигурном катании, это шоу для звезд, которые чему-то учатся. Оно привлекает внимание к спорту, но при этом размывает достижения. Не обидно, что шоу-составляющая вашего вида спорта перевешивает?

Морозов: Я думаю, что у нас аудитория уже наученная, смотрит не только шоу, но и выступления действующих фигуристов и реальные соревнования. Они видят разницу между шоу и профессиональным спортом. Никто не скажет, что в «Ледниковом периоде» звезды научились какие-то сложные вещи из фигурного катания делать за короткий срок, что фигурное катание – это легко.

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11 комментариев

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Додик Аксель
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Главное, чтобы в нашем ФК не наступил Ледниковый период. Тут ФФКР должна быть в тонусе и не почивать на лаврах.
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Биатлонная зима
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Пора давно
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Лариса Стародубцева
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На следующий год в ЛП Авербух хочет пригласить хоккеистов и фигуристок .Хочет сделать ЛП как в США .
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UserFreud
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Сейчас у нас столько фигуристов именитых, что в ЛП не протолкнуться уже. Старая гвардия места уступать не собирается (некоторые там аж с 2006 года, или когда там ЛП в первый раз шёл?). Все ещё кататься хотят, а проект не резиновый. Но для Жени место, думаю, найдётся, она хорошая партнёрша, лёгкая и миниатюрная, что для партнёров не профи большой плюс.
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garovatat
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Ответ наталья Головченко
Пойдут, если только выпустят на Международные, а так конечно, нет. им на смену в Хрустальный, планируют Куница с Косторной.
про международные старты - верно! если разбанят, ТМ 100 пудов пойдут в сезон, будут стараться. Им тяжело перестроить мозг только на внутренние соревы, привычка вторая натура)) Про Куницу/Косторную - хорошая шутка))
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наталья Головченко
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Ответ garovatat
ой... в может пока не надо, а? ведь кто в зону ЛП вошел, тот уже мимо стартов! хотя да, есть предчувствие что в следующий сезон ТМ уже не пойдут.... и это очень и очень жаль!
Пойдут, если только выпустят на Международные, а так конечно, нет. им на смену в Хрустальный, планируют Куница с Косторной.
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Бильм@н
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Да там уже итак не протолкнуться от бывших фигуристов.
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76yjgh98tr675dyt45
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Ответ Defender64
Вот я ни одного выпуска ЛП не посмотрел, но всё равно он уже начинает ощутимо утомлять. Кого в участницы, кого - в ведущие, кого - в жюри сватают. 100500 новостей об этом здесь:(
ну так это ветка про фк, а ЛП это по сути один из основных и почти единственных медиа проектов в котором все тусуются из топов
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garovatat
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ой... в может пока не надо, а? ведь кто в зону ЛП вошел, тот уже мимо стартов! хотя да, есть предчувствие что в следующий сезон ТМ уже не пойдут.... и это очень и очень жаль!
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Hiro Nakamura
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Пусть участвуют, зарабатывать на жизнь свою своим же трудом нельзя разве?
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Defender64
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Вот я ни одного выпуска ЛП не посмотрел, но всё равно он уже начинает ощутимо утомлять. Кого в участницы, кого - в ведущие, кого - в жюри сватают. 100500 новостей об этом здесь:(
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