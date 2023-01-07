Владимир Морозов: «Когда после Олимпиады поняли, что за ней не будет ЧМ и других турниров, это был шок. У нас отобрали медали, которые наша команда могла завоевывать»

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании и высказались об отстранении от международных соревнований.

– Многие специалисты говорили о том, что на внутренних соревнованиях в России в последнее время ставят очень высокие баллы. Вы то же на одном из Гран-при побили мировой рекорд.

Морозов: Баллы – это очень субъективная вещь, как и мировые рекорды в фигурном катании. Мы никогда не сравниваем то, что получается в сумме на международных соревнованиях, и то, что внутри страны. На каждом старте будет своя бригада из судей, которые определяются по жеребьевке. У нас нет каких-то надбавок за сумму баллов. Так что самое главное, какое место ты занял, кого опередил.

– То есть, нет ощущения, что специально добавляют, чтобы весь мир, вся Европа увидели, что они потеряли?

Тарасова: Все и так знают, какой высокий уровень у русских спортсменов.

– Есть профессиональные спортивные психологи, люди, которые занимаются настроем. Сейчас, когда нет международных соревнований, нет возможности бороться за большие призы, можно сказать, что это психологическая травма?

Морозов: Сейчас – уже нет, довольно много времени прошло, мы свыклись. А когда после Олимпиады мы вернулись, и поняли, что за ней не будет чемпионата мира и других турниров, это был шок. По большому счету, у нас просто отобрали медали, которые спокойно наша команда могла завоевывать.