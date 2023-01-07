Владимир Морозов: «Когда после Олимпиады поняли, что за ней не будет ЧМ и других турниров, это был шок. У нас отобрали медали, которые наша команда могла завоевывать»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались об отстранении от международных соревнований.

– Многие специалисты говорили о том, что на внутренних соревнованиях в России в последнее время ставят очень высокие баллы. Вы то же на одном из Гран-при побили мировой рекорд.

Морозов: Баллы – это очень субъективная вещь, как и мировые рекорды в фигурном катании. Мы никогда не сравниваем то, что получается в сумме на международных соревнованиях, и то, что внутри страны. На каждом старте будет своя бригада из судей, которые определяются по жеребьевке. У нас нет каких-то надбавок за сумму баллов. Так что самое главное, какое место ты занял, кого опередил.

– То есть, нет ощущения, что специально добавляют, чтобы весь мир, вся Европа увидели, что они потеряли?

Тарасова: Все и так знают, какой высокий уровень у русских спортсменов.

– Есть профессиональные спортивные психологи, люди, которые занимаются настроем. Сейчас, когда нет международных соревнований, нет возможности бороться за большие призы, можно сказать, что это психологическая травма?

Морозов: Сейчас – уже нет, довольно много времени прошло, мы свыклись. А когда после Олимпиады мы вернулись, и поняли, что за ней не будет чемпионата мира и других турниров, это был шок. По большому счету, у нас просто отобрали медали, которые спокойно наша команда могла завоевывать.

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16 комментариев

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fewral
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Потом мы радостно пошли на митинг...
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Сергей Горшт
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...какие они все там хитрозадые в ISU!.. (( хотят без россиян-фигуристов заехать на коньках в медальный рай на уровне катания десяти-, пятнадцати- и даже двадцатилетней давности...
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garovatat
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Ответ Девушка Безимени
Коробит тупость.
коробит наглость, тупость, равнодушие, предательство, и продажность. вот ТАК не победить. и это не только к фигуристам относится, не только к верхам, которые как известно вечно "не хотят", но ко всем нам. к великому сожалению. в огороде слишком разрослась лиbерда
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Allbee
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Ответ Девушка Безимени
А то, что кто-то гибнет, все еще не дошло. Главное - участвовать в международных соревнованиях. А че... Баллы на уровне мировых рекордов. Призовые есть. Нормалды.
Вы в шкафу сидели всё это время? Люди сотнями тысяч гибли по всему миру, благодаря демократичным странам, всему миру было пофиг. Людей в их домах расстреливали по заявлению лидеров демократичных стран, чтобы одна соседняя страна успела подготовиться более эффективно их расстреливать. А вы тут белое пальто стряхнули и предъяву спортсменам кинули. Чё ж вы тут на сайте пишите банальные вещи, а не на передовой или в штабе на сборе помощи? Лицемеры
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Jessi
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Отобрали медали у других спортсменов , у ваших соперников Мишек, отобрали заслуженное золото , как и у Кацалаповых и Марка. Из-за 1 из 9 ваших тренеров , кстати .
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Darth_Pershman
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Все иллюзии должны были развеяться уже в 2002, после Солт-Лейк-Сити. Но судя по позавчерашним охам Авербуха и Тарасовой, уринотерапией на себя любимых ОКР будет заниматься еще долго.
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Gemma157
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Ответ Hiro Nakamura
Каждый должен делать свою работу. Представьте, во время Великой Отечественной работники театров, балетов, да и другие артисты, даже спортсмены делали свою работу.
Они наверное свою работу делали молча и не жаловались, что не выиграли медальки
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sergey-ld
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Ответ Hiro Nakamura
Каждый должен делать свою работу. Представьте, во время Великой Отечественной работники театров, балетов, да и другие артисты, даже спортсмены делали свою работу.
И заметьте – не стремились на зарубежные гастроли.
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Девушка Безимени
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Ответ Molly
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Отвалите с проповедями
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Девушка Безимени
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Ответ garovatat
да! пропасть между тылом и фронтом огромна... это ужасно коробит, так нет должно быть, это очень глумливо...
Коробит тупость.
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garovatat
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Ответ Девушка Безимени
А то, что кто-то гибнет, все еще не дошло. Главное - участвовать в международных соревнованиях. А че... Баллы на уровне мировых рекордов. Призовые есть. Нормалды.
да! пропасть между тылом и фронтом огромна... это ужасно коробит, так нет должно быть, это очень глумливо...
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Molly
Ответ Девушка Безимени
А то, что кто-то гибнет, все еще не дошло. Главное - участвовать в международных соревнованиях. А че... Баллы на уровне мировых рекордов. Призовые есть. Нормалды.
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olvl
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Ответ Девушка Безимени
А то, что кто-то гибнет, все еще не дошло. Главное - участвовать в международных соревнованиях. А че... Баллы на уровне мировых рекордов. Призовые есть. Нормалды.
Ну давайте все тоже бросим всё и умрём. Всегда люди и болеют и гибнут, но жизнь всегда продолжается.
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Девушка Безимени
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Hiro, отвали нахep
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Hiro Nakamura
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Ответ Девушка Безимени
А то, что кто-то гибнет, все еще не дошло. Главное - участвовать в международных соревнованиях. А че... Баллы на уровне мировых рекордов. Призовые есть. Нормалды.
Каждый должен делать свою работу. Представьте, во время Великой Отечественной работники театров, балетов, да и другие артисты, даже спортсмены делали свою работу.
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Девушка Безимени
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А то, что кто-то гибнет, все еще не дошло. Главное - участвовать в международных соревнованиях. А че... Баллы на уровне мировых рекордов. Призовые есть.
Нормалды.
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Алеся Ткаченко
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А что Европа с Миром?Иностранцы радуются что без россиян могут спокойно медали брать .А что до популярности то ФК за исключением России ,Японии и может быть Кореи и без этого не самый популярный вид спорта
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