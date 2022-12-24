Аделия Петросян сделала два четверных тулупа, но упала с четверного риттбергера в произвольной программе на чемпионате России-2023

Российская фигуристка сделала два четверных тулупа, но упала с четверного риттбергера в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Один тулуп был в каскаде с двойным акселем.

Спортсменка также исполнила двойной аксель, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип, тройной флип – тройной тулуп.

За прокат Петросян получила 159,47 балла и занимает первое место после выступления 13 участниц из 17.