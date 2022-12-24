Аделия Петросян сделала два четверных тулупа, но упала с четверного риттбергера в произвольной программе на чемпионате России-2023

Теги сборная России чемпионат России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян сделала два четверных тулупа, но упала с четверного риттбергера в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Один тулуп был в каскаде с двойным акселем.

Спортсменка также исполнила двойной аксель, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип, тройной флип – тройной тулуп.

За прокат Петросян получила 159,47 балла и занимает первое место после выступления 13 участниц из 17.

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5 комментариев

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chaoz
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У Адели самый фееричный прокат, самая интересная программа, которую она прокатала с фантастической энергетикой!
Аделия яркая, самая харизматичная спортсменка на этих выступлениях!!! 😎
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pas33pas
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Составители новостей, сумму бы хоть писали. Понятно что в сети всё есть, но иначе зачем вы вообще.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ох уж эти современные реалии-ощущение недосказанности после неудачной попытки всего лишь одного из трёх четверных прыжков в ЖО. Зажрались мы, однако. А Аделия молодец, даже не в пиковых кондициях выдаёт мировой уровень контента😎
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lanfqk
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Многим не понравилась пп Аделии в этом сезоне, но у меня это любимая произвольная среди одиночниц. Аделия большая молодец, желаю ей успехов и, конечно, же призового места на этом чр.
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Delirium
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Травма случилась невовремя, но в целом достойное выступление от Аделии.
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