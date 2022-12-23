«Сначала вуаля, потом опля». Глейхенгауз после короткой программы Петросян, где она упала с тройного лутца

Теги сборная России чемпионат России женское катание Даниил Глейхенгауз Аделия Петросян Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отреагировал на выступление фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня Петросян откатала короткую программу под песню «Вуаля» Барбары Прави. Она исполнила тройной аксель, но упала с тройного лутца.

«Сначала вуаля, потом опля», – сказал Глейхенгауз после проката, чьи слова попали в эфир Первого канала.

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9 комментариев

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NataliaB.3003
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Ответ Tomin
в оригинале "ж...пу", но не суть)
Да, я знаю. )
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Tomin
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Ответ NataliaB.3003
"На п...пу плюх" (с) 😎
в оригинале "ж...пу", но не суть)
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Ostinato
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Ответ Natalia Solomakha
Они на препаратах? То Валиева смеется без остановки, то великий хореограф в неадеквате слегка. "Высочайший недосягаемый" уровень демонстрирует ЖО на ЧР. Это, видимо, он и есть.
В отличии от великого чемпиона Глейх не матерился в сторону соперников и к оральному сексу не принуждал. Пошутил по-доброму в сторону своей же фигуристки.
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NataliaB.3003
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Ответ Natalia Solomakha
Они на препаратах? То Валиева смеется без остановки, то великий хореограф в неадеквате слегка. "Высочайший недосягаемый" уровень демонстрирует ЖО на ЧР. Это, видимо, он и есть.
Это была шутка.. Вы чего такая злая? Теперь такой добрый юмор означает "быть в не адеквате" ??
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uyuonka
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ну Глейх, ну юморист
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Natalia Solomakha
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Дарья Виноградова
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Даниил Маркович жжёт)
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NataliaB.3003
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"На п...пу плюх" (с) 😎
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Tata777
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Аделька супер но сначпла Сонька...двум девчулям победы....очень нравятся
+5
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