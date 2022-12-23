«Сначала вуаля, потом опля». Глейхенгауз после короткой программы Петросян, где она упала с тройного лутца
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отреагировал на выступление фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России в Красноярске.
Сегодня Петросян откатала короткую программу под песню «Вуаля» Барбары Прави. Она исполнила тройной аксель, но упала с тройного лутца.
«Сначала вуаля, потом опля», – сказал Глейхенгауз после проката, чьи слова попали в эфир Первого канала.
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