Валиева и Акатьева исполнили по два четверных на тренировке перед чемпионатом России, у Петросян – три квада, Трусова допустила три ошибки на прыжках

Фигуристки провели тренировку перед началом чемпионата России в Красноярске.

Елизавета Туктамышева в прогоне короткой программы тройной и двойной аксели, каскад тройной лутц – тройной тулуп и с помаркой приземлила тройной флип.

Софья Акатьева вышла на прогон произвольной: исполнила тройной аксель, два четверных тулупа, а также тройной флип и тройной сальхов в каскаде через ойлер.

Камила Валиева в прогоне произвольной исполнила два четверных тулупа.

Аделия Петросян прыгнула четверной риттбергер и два четверных тулупа (один из них – секвенция с двойным) в прогоне произвольной. Вне прогона она дважды заходила на тройной аксель – один раз успешно.

Александра Трусова зашла на два четверных лутца в прогоне произвольной: на первом коснулась льда рукой, на втором сделала «бабочку». Затем она еще раз попыталась исполнить прыжок, но упала.

Женская короткая программа на чемпионате России пройдет 23 декабря, произвольная – 24 декабря.