Траньков о чемпионате России без Коляды: «Это потеря. Миша по зрелищности катания, в хореографии, наверное, лучший»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что отсутствие Михаила Коляды станет потерей для чемпионата России.

Турнир пройдет в Красноярске 22-25 декабря. Сообщалось, что Коляда пропустит его из-за обострения хронического синусита.

«Это потеря. Миша – один из лидеров нашей сборной на протяжении многих лет. По зрелищности катания, в хореографии, наверное, он лучший.

У него большая армия болельщиков. Я желаю Мише здоровья! Пусть возвращается и радует своих поклонников в дальнейшем, – сказал Траньков.