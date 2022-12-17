Траньков о чемпионате России без Коляды: «Это потеря. Миша по зрелищности катания, в хореографии, наверное, лучший»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что отсутствие Михаила Коляды станет потерей для чемпионата России.
Турнир пройдет в Красноярске 22-25 декабря. Сообщалось, что Коляда пропустит его из-за обострения хронического синусита.
«Это потеря. Миша – один из лидеров нашей сборной на протяжении многих лет. По зрелищности катания, в хореографии, наверное, он лучший.
У него большая армия болельщиков. Я желаю Мише здоровья! Пусть возвращается и радует своих поклонников в дальнейшем, – сказал Траньков.
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