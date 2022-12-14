Инна Гончаренко: «Щербакова внесла большой вклад в популяризацию фигурного катания»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поздравила Анну Щербакову с получением награды Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года».

«Это знаменательное событие не только для нее, но и для всех нас. Хочется отметить, что она внесла большой вклад в популяризацию нашего вида спорта.

Благодаря девчонкам, в том числе олимпийской чемпионки Ане, наше фигурное катание в последнее время у всех на слуху и на виду, пользуется огромной популярностью.

Хочется ее поздравить и пожелать, конечно, здоровья и дальнейших творческих успехов, хочется ее видеть на льду, в различных проектах шоу. Если захочет продолжать карьеру – вообще прекрасно», – сказала Гончаренко.