Ренат Лайшев: «Загитова заслуженно признана лучшей ведущей. Сказал ей про дикцию лишь для того, чтобы становилась все лучше и лучше»

Президент Ренат Лайшев отреагировал на победу в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.

«Умница! Алина для этого многое сделала и создала. Она – олимпийская чемпионка и знаменитый спортсмен. В любом случае, заслуженно признана. Но нужно продолжать работать над собой. Советую ей как директор и как учитель. Я ей один раз сказал про дикцию лишь для того, чтобы становилась все лучше и лучше.

Куда ей расти дальше? Профессия – журналист. Очень интересная работа во всех областях. Считаю, одна из передовых профессий. Алине желаю дальнейших успехов в этой работе!» – сказал Лайшев.

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