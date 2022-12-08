Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о партнере по шоу «Ледниковый период» – актере Федоре Федотове.

Медведева встала в пару с Федотовым уже по ходу проекта, когда из шоу ушел Даня Милохин.

— Сезон был тяжелым по отдельным определенным ситуациям и причинам. Насколько морально было сложно в тот период, когда ты искала партнера?

— Дело в том, что партнера искала не я. Я, естественно, принимала активное участие, но финальное решение было не за мной. У нас случилась немного странная и неприятная ситуация, когда я скатывалась с одним партнером, а потом за два дня до съемок пришел Федор, очень любезно согласившись и потратив все свое свободное время вместо еды и сна на меня, на наш проект.

У меня за неделю сменилось два партнера. Это было эмоционально очень тяжело, не в хорошем смысле.

— Федя удивлял тебя в чем-то?

— Федя меня всегда удивлял тем, что это человек, который ни разу не пожаловался. Ни разу и ни на что. У него ночные смены по 12 часов, два раза в неделю поездки в Питер на спектакли. Сейчас мы откатались, он сел в поезд и поехал на спектакль в Питер. Он вечно мотается. Он не спал. Я ни разу не видела, чтобы он ел. Человек, который постоянно работает.

Когда я его спрашиваю: «Федь, ты как?», он отвечает: «Женечка, у меня все прекрасно. Я готов работать. Я здесь, рядом с тобой, это самое главное. Все у нас будет хорошо. У меня все прекрасно, я в отличном настроении». И не важно, что он сине-зеленого цвета. Честно говоря, я так не умею — я люблю пожаловаться и поныть. Но Федя, конечно, своим настроем меня очень вытащил.

— Чувствуешь ли ты в себе силы продолжить участие в ?

— Это очень сложно, но очень интересно. Самое важное, чтобы тебе нравился партнер по настроению, по характеру, а главное — по чувству юмора. Если у вас совпадает чувство юмора, это идеальный match. Нужно очень тщательно выбирать партнера — тогда ты сможешь ему доверять и будет очень интересно, потому что иногда проект превращается в целое мучение. Я знаю несколько историй, когда с партнером просто не ладилось, – сказала Медведева.