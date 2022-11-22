Полунин об отстранении российских спортсменов: «Это не справедливо. Спорт и искусство объединяют»

Артист балета, жених олимпийской чемпионки Сочи-2014 в команде Елены Ильиных Сергей Полунин высказался об отстранении российских спортсменов.

– В спорте есть отстранение российских спортсменов. В балете тоже есть отмена русских, так называемый «кэнселинг»?

– Есть, это не придуманное. Я поначалу скептически относился – наверное, немного додумывают. Ни на йоту, ни на маленький процент. У тебя спрашивают: либо ты высказываешься, тогда мы тебя принимаем, либо извини. То есть у тебя есть опция.

– Вам так говорили?

– Да, прямо в Америке. Мне сказали: приезжай, сделай statement, что ты против того, что происходит на Украине. Все, тогда тебе открываются двери.

Но что будет следующим, что они у тебя попросят? Наговорить на своих родителей? Так что у русских артистов есть проблемы. Знакомая балерина из Мюнхена думала переехать в Британию, ей сказали: будешь statement делать? Она ответила «нет». И все на этом закончилось.

– В спорте похожая ситуация. Давайте проговорим, насколько это по делу, ведь кто-то считает, что все справедливо.

– Нет, это не справедливо. Спорт и искусство объединяют. Да, в спорте больше конкуренции, но это хорошо, она должна двигать прогресс. Но эти вещи должны объединять нации. Как футбол сейчас во время чемпионата мира. В любое время.

– Тогда вам ответят: вы же сделали татуировку с президентом России. Получается, высказались.

– Высказываться можно. Ты можешь придерживаться нейтральной позиции, но для меня этот выбор хуже всего. Ты не к Богу тянешься, не к Дьяволу, а просто барахтаешься где-то между, в полупозиции. Это делает нас никем.

Все равно выбор должен быть, но при этом я за объединение. То есть я не покидаю Россию, но я за то, чтобы находить пути деэскалации. Везде есть люди хорошие и плохие, в любой стране. Я сделал выбор, но все равно буду искать пути примирения, – сказал Полунин.