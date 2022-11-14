Дочь Навки и Пескова получила 1-й юношеский разряд по фигурному катанию

Фигуристка Надежда Пескова выполнила требования 1-го юношеского разряда на соревнованиях Московской области. Ранее она выступала в соревнованиях по 2-му юношескому разряду.

8-летняя Пескова – дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На первом турнире в новом разряде, который проходил в Долгопрудном 12 ноября, фигуристка заняла четвертое место, исполнив в прокате каскад двойной сальхов – двойной риттбергер, прыгнула двойной лутц с недокрутом в четверть, а также двойной флип, одинарный аксель и сделала недокрут на двойном флипе.

Соревнования Московской области

Долгопрудный

Девочки, 1-й юношеский разряд

Итоговое положение

1. Анна Ершова – 43,16

2. Анастасия Пухова – 40,04

3. Екатерина Соколова – 38,15

4. Надежда Пескова – 37,25

5. Ульяна Вторушина – 35,14

6. Мария Воротникова – 35,00