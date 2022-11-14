Дочь Навки и Пескова получила 1-й юношеский разряд по фигурному катанию
Фигуристка Надежда Пескова выполнила требования 1-го юношеского разряда на соревнованиях Московской области. Ранее она выступала в соревнованиях по 2-му юношескому разряду.
8-летняя Пескова – дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
На первом турнире в новом разряде, который проходил в Долгопрудном 12 ноября, фигуристка заняла четвертое место, исполнив в прокате каскад двойной сальхов – двойной риттбергер, прыгнула двойной лутц с недокрутом в четверть, а также двойной флип, одинарный аксель и сделала недокрут на двойном флипе.
Соревнования Московской области
Долгопрудный
Девочки, 1-й юношеский разряд
Итоговое положение
1. Анна Ершова – 43,16
2. Анастасия Пухова – 40,04
3. Екатерина Соколова – 38,15
4. Надежда Пескова – 37,25
5. Ульяна Вторушина – 35,14
6. Мария Воротникова – 35,00
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