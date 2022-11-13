Евгений Плющенко: «Муравьева постаралась сделать свой максимум – смотрелась воздушно, легко, современно»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление на этапе Гран-при России в Москве (2-е место).

«Все потихоньку, постепенно – работаем, трудимся. Софья взрослеет. Как говорится, «Москва не стразу строилась», «поспешай медленно». В силу того, что у Сони была травма, которая не давала работать на сто процентов, работала она на 30% своих возможностей, и, считаю, что сегодня она сделала, как в той песне, «невозможное возможным».

Никто не знает как проходил наш тренировочный процесс, какая у нее травма, и я не хочу об этом говорить. Но она молодец, большая спортсменка с характером.

Важно, что и в короткой программе с тройным акселем она показала чистый прокат, сделала она его и сегодня, а то, что лутц не появился, это как раз та самая правая нога, которая и мешала ей подготовиться.

Но мы выходим на лед и забываем обо всем, и Софья собралась и постаралась сделать свой максимум – смотрелась воздушно, легко, современно, на транзишнах, на вращениях, на скоростях. У нее большое будущее, я уверен, главное, чтобы была здорова», – сказал Плющенко.