«Передаю всем пламенный привет. Соскучилась по выступлениям в Японии». Туктамышева обратилась к японским фанатам

Российская фигуристка обратилась к японским фанатам.

«Передаю всем пламенный привет, очень жду, когда смогу выступить перед всеми поклонниками фигурного катания, соскучилась по выступлениям в Японии, очень хочу там выступить.

Мне очень понравилась японская девочка на юниорском Гран-при, которая выиграла два этапа. Буду держать за нее кулачки, это будущее Японии.

Всем остальным тоже желаю удачи. Сейчас на этапе Гран-при ISU будет выступать моя подруга , желаю ей удачи», – сказала Туктамышева.