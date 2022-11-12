«Передаю всем пламенный привет. Соскучилась по выступлениям в Японии». Туктамышева обратилась к японским фанатам

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к японским фанатам.

«Передаю всем пламенный привет, очень жду, когда смогу выступить перед всеми поклонниками фигурного катания, соскучилась по выступлениям в Японии, очень хочу там выступить.

Мне очень понравилась японская девочка на юниорском Гран-при, которая выиграла два этапа. Буду держать за нее кулачки, это будущее Японии.

Всем остальным тоже желаю удачи. Сейчас на этапе Гран-при ISU будет выступать моя подруга Маи Михара, желаю ей удачи», – сказала Туктамышева. 

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