Алексей Ерохов: «Оцениваю прокат на три с плюсом. Было сильное волнение, но будем продолжать улучшать»

Российский фигурист оценил свое выступление с короткой программой на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

После короткой программы Ерохов идет вторым, набрав 93,21 балла.

«Оцениваю прокат на три с плюсом. Было сильное волнение, но будем дальше продолжать улучшать.

Укатался как обычно, были непонятные ощущения, как сезон пройдет. Спасибо федерации, что поддержали спортсменов.

Я очень хотел эту музыку, но не складывалось, мне очень нравится моя программа, буду стараться, как и всегда, откатать чисто», – сказал Ерохов.

⚡️ Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Сочи, Ерохов – 2-й, Ковалев – 3-й