Варакин о четверном акселе в заявке: «Хотел прыгнуть, но пожалел соперников? Да нет, обманывать не буду»

Фигурист Максим Варакин ответил на вопрос о четверном акселе в заявке на короткую программу на этапе Гран-при России в Сочи.

«Я заявил четверной аксель? Не знаю ничего, я отправлял другую заявку, с четверным тулупом. Имя тренера тоже зачеркнули, наверное, не понравилось, как написано, решили красивым почерком, ха-ха. Хотел прыгнуть, но пожалел соперников? Да нет, обманывать не буду. Кто-то исправил мою заявку, получается!

Раньше я представлял Республику Крым, сейчас переехал в Ростовскую область. А вообще я из Москвы. Просто путешествовать люблю. Проблем с выступлением за Крым никогда не было, в фигурном катании с этим все нормально», – сказал Варакин.

Фото: «Спорт-Экспресс»