Ягудин о прокате Коляды: «Нечего комментировать, самой программы не было. То, что я увидел, меня не удивило, не первый раз»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Михаила Коляды в произвольной программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

Коляда стал пятым в произвольной и четвертым в итоге.

«Что в короткой, что в произвольной программах были срывы. К сожалению, сложно что-то комментировать, так как по сути нечего комментировать, самой программы не было.

Если говорить о том, что случилось, надо спрашивать у самого Михаила и его тренерского штаба. Но вряд ли, как и всегда, мы что-то получим в ответ.

Мы всегда надеемся, что будет хорошо. То, что я увидел, меня не удивило, не первый раз», – рассказал Ягудин.

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