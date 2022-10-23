Наталья Бестемьянова: «Валиева очень поправилась, а это, на мой взгляд, последствие плохого психологического состояния»

Олимпийская чемпионка высказалась о программах .

«Мне кажется, что в данной ситуации тренерский штаб и все окружение Валиевой были заняты прежде всего тем, чтобы привести Камилу в правильное психологическое состояние. Судя по тому, как она выглядит, я не считаю, что она находится в этом состоянии. Она очень поправилась, а это, на мой взгляд, — последствие плохого психологического состояния.

Поэтому сейчас совершенно неважно, что именно она катает. Главное, чтобы она смогла привести себя в форму и прыгать свои четверные прыжки. Иначе она будет проигрывать и , и остальным девочкам, под какую бы музыку ни каталась.

Она призналась, что впечатление от произвольной программы Валиевой осталось не таким сильным, как было на открытых прокатах.

«Потому что Валиева упала с четверного прыжка. Она же на прокатах не пробовала прыгать четверной. А здесь попробовала, не получилось, и все сломалось», — добавила Бестемьянова.

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Ключи к успеху Валиевой – грозный взгляд и капюшон