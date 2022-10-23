Зинина с ошибкой исполнила четверной тулуп в произвольной программе на этапе Гран-при России
Анастасия Зинина представила произвольную программу на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».
Фигуристка прыгнула двойной тулуп вместо четверного, второй четверной тулуп исполнила с ошибкой (степ-аут).
Затем Зинина прыгнула тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной тулуп – двойной аксель, каскад тройной флип – двойной тулуп.
Фигуристка получила за программу 130,24 балла (65,50 за технику).
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