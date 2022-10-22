Дмитрий Алиев: «Очень рад, что «бабочка» на тулупе не выбила меня из строя. Я не бросил программу, был в системе «делай – борись»

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве (90,83 балла, 2-е место).

– Как сегодняшний день прошел?

– Прошел.

– Очень коротко.

– В стиле Миши Коляды, наверное, да? Я так не отвечаю. Я расстроен, но не придаю сейчас этому значение. От проката все равно остались позитивные эмоции.

Я очень рад, что «бабочка» на тулупе не выбила меня из строя. Я это чувствовал по ходу программы. Бывает, что ты делаешь «бабочку» на элементе, который приносит максимальное количество баллов, и есть немного уныние. Думаешь: «Ладно, сейчас докатаю и все».

Здесь я не бросил программу, что меня радует. Я допустил колоссальную ошибку, но хорошо, что добавил после «бабочки» тройной тулуп. Не знаю, пошел ли он мне в зачет. Но если пошел, то я был в системе «делай – борись». Есть расстройство, но нет тьмы, что все проиграно.

– Велась ли для этого какая-то психологическая работа?

– Можно по поводу этого общаться с помощью миллиона интервью, можно работать с психологом с пяти и до 30 лет. И каждый день можно искать, что было не так. Голова – это такой механизм, который может все, что угодно. Глаза видят, ты думаешь, это на тебя по-разному влияет.

Что касается психологии, у меня сейчас все хорошо. Не хочу голову пеплом посыпать. На питерских прокатах я чисто откатал короткую, на контрольных – произвольную, на Мемориале Панина-Коломенкина – чисто короткую. Я надеюсь, завтра будет чистая произвольная. Все логично, – сказал Алиев.