Милюков о предложении Баха: «Это неправильно. Не думаю, что найдутся спортсмены, которые так поступят»

Белорусский фигурист Константин Милюков прокомментировал предложение главы МОК Томаса Баха допустить до международных соревнований только тех россиян, которые дистанцировались от спецоперации на Украине.

«Мне кажется, это неправильно. Я не думаю, что найдутся спортсмены, которые так поступят», – рассказал Милюков.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против