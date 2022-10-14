Милюков о предложении Баха: «Это неправильно. Не думаю, что найдутся спортсмены, которые так поступят»

Теги МОК Томас Бах мужское катание Константин Милюков сборная Беларуси Фигурное катание

Белорусский фигурист Константин Милюков прокомментировал предложение главы МОК Томаса Баха допустить до международных соревнований только тех россиян, которые дистанцировались от спецоперации на Украине.

«Мне кажется, это неправильно. Я не думаю, что найдутся спортсмены, которые так поступят», – рассказал Милюков.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные