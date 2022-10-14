Константин Милюков завершил карьеру

Белорусский фигурист Контстантин Милюков завершил карьеру.

«В целом все неплохо. Занимаюсь сейчас тренерской деятельностью, сам уже не катаюсь.

Наверное, уже после Олимпиады принял решение завершить карьеру, подустал от всего этого. С отстранением мое решение не связано», – рассказал 28-летний фигурист.

Милюков до 2019 года выступал за сборную России, пять раз участвовал в чемпионатах России (лучший результат – шестое место на ЧР-2019). Потом перешел в Беларусь, где стал чемпионом и бронзовым призером страны.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Милюков занял 20-е место.