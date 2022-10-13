Алексей Ягудин: «Загайнов – прикольный мужичок. Непонятно, кто кого условно гипнотизировал»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о работе с психологом Рудольфом Загайновым перед Олимпиадой-2002 в Солт-Лейк-Сити.
«В последние полгода работали с психологом. Татьяна Анатольевна говорит: слушай, хочешь? Я отвечаю: да пожалуйста, если вы считаете, что это как-то поможет.
Прикольный мужичок Рудольф Максимович Загайнов. Непонятно, кто кого гипнотизировал условно.
Он спортивный психолог, в свое время и с Карповым, и с Каспаровым работал. Мне нравилось, что он много болтает. А когда он говорит даже на неинтересные темы, ты же слушаешь и меньше думаешь, что тебе завтра выходить на олимпийские лед.
Когда я уже вышел после первого соревновательного дня, он говорит: обосраться, да, сейчас от состояния? Я говорю: да. Он говорит: встанешь, произнеси себе фразу «Кто, если не ты, когда, если не сейчас», – рассказал Ягудин.
Плющенко уверен, что проиграл Олимпиаду Ягудину из-за колдуна. Он загипнотизировал Евгения от бортика – и это привело к падению
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