Алексей Ягудин: «Загайнов – прикольный мужичок. Непонятно, кто кого условно гипнотизировал»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о работе с психологом Рудольфом Загайновым перед Олимпиадой-2002 в Солт-Лейк-Сити.

«В последние полгода работали с психологом. Татьяна Анатольевна говорит: слушай, хочешь? Я отвечаю: да пожалуйста, если вы считаете, что это как-то поможет.

Прикольный мужичок Рудольф Максимович Загайнов. Непонятно, кто кого гипнотизировал условно.

Он спортивный психолог, в свое время и с Карповым, и с Каспаровым работал. Мне нравилось, что он много болтает. А когда он говорит даже на неинтересные темы, ты же слушаешь и меньше думаешь, что тебе завтра выходить на олимпийские лед.

Когда я уже вышел после первого соревновательного дня, он говорит: обосраться, да, сейчас от состояния? Я говорю: да. Он говорит: встанешь, произнеси себе фразу «Кто, если не ты, когда, если не сейчас», – рассказал Ягудин.

Плющенко уверен, что проиграл Олимпиаду Ягудину из-за колдуна. Он загипнотизировал Евгения от бортика – и это привело к падению