Туктамышева о произвольной на Мемориале Панина: «Это первый раз, когда я упала с первого акселя и сделала второй. Теперь буду больше уверена во втором прыжке»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Мемориал Панина Елизавета Навиславская Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своей произвольной программе под музыку Игоря Крутого «Одиночество».

Сегодня она одержала победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

– Очень глубокая программа получается. Кто предложил музыку?

– Музыку предложил Илья Авербух, мне она сразу запала в душу. Когда начали ее отрабатывать, хореограф Елизавета Навиславская, с которой работали, предложила идею со слепой женщиной. Мне она понравилась, она достаточно глубокая. Захотелось попробовать что-то новое в актерском плане. Я завязывала глаза и пыталась найти предметы на ощупь.

– Это уже окончательный вариант постановки?

– Мне кажется, окончательного вида не бывает в программе, каждый раз что-то дорабатывается.

– Вы впервые упали с первого акселя, но потом сделали второй. Это как-то помогло?

– Такой расклад был в голове, потому что сегодня с утра без тренировки кататься тяжелее, чем вечером, когда ты размялся, потренировался, пришел в себя.

Я даже рада, что случился такой прокат – это первый раз, когда я упала с первого акселя и сделала второй. Теперь я буду больше уверена во втором прыжке. Такого даже на тренировках практически никогда не случалось. Довольна таким прокатом, – сказала Туктамышева.

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