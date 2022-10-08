Туктамышева о произвольной на Мемориале Панина: «Это первый раз, когда я упала с первого акселя и сделала второй. Теперь буду больше уверена во втором прыжке»

Чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о своей произвольной программе под музыку Игоря Крутого «Одиночество».

Сегодня она одержала победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

– Очень глубокая программа получается. Кто предложил музыку?

– Музыку предложил , мне она сразу запала в душу. Когда начали ее отрабатывать, хореограф Елизавета Навиславская, с которой работали, предложила идею со слепой женщиной. Мне она понравилась, она достаточно глубокая. Захотелось попробовать что-то новое в актерском плане. Я завязывала глаза и пыталась найти предметы на ощупь.

– Это уже окончательный вариант постановки?

– Мне кажется, окончательного вида не бывает в программе, каждый раз что-то дорабатывается.

– Вы впервые упали с первого акселя, но потом сделали второй. Это как-то помогло?

– Такой расклад был в голове, потому что сегодня с утра без тренировки кататься тяжелее, чем вечером, когда ты размялся, потренировался, пришел в себя.

Я даже рада, что случился такой прокат – это первый раз, когда я упала с первого акселя и сделала второй. Теперь я буду больше уверена во втором прыжке. Такого даже на тренировках практически никогда не случалось. Довольна таким прокатом, – сказала Туктамышева.