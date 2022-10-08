Ягудин о шутке Загитовой про дикцию: «Алина растет в плане юмора. Мне очень понравилось»

Олимпийский чемпион высказался о шутке по поводу критики ее речи.

– В соцсетях много обсуждают, у кого какая дикция. У вас какая, московская?

– Я из Ленинграда, сейчас это Питер. Живу в Москве, обожаю Красноярск. Вот такая смесь. Бабушка с фамилией Фархутдинова – сами понимаете, это уже не Питер. Хотя и блокадный город, в котором она была.

С дикцией, кстати, Алина, аплодисменты тебе. Очень неожиданная была шутка. Но видите, Алина тоже растет в плане юмора. Мне, честно, очень понравилось. Сначала запись небольшой видюшки, когда она просила пригласить ее в свой клуб «московской дикции». Потом Алина записала «быть самими сабими».

Я всегда придерживался этого мнения и вновь скажу – не нужно бояться быть в какой-то степени нелепым и смешным. Мы все не идеальны. Рад, что это не давит на человека, а наоборот, присутствует юмор, – сказал Ягудин.

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