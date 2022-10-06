Марат Башаров: «Скучал по «Ледниковому периоду» и мечтал вернуться. Спасибо Авербуху за приглашение, обещаю, что буду пахать и творить»
Актер Марат Башаров поделился впечатлениями от возвращения в шоу «Ледниковый период».
В новом сезоне Башаров будет кататься в паре с Оксаной Домниной.
«Я выходил на лед 16 лет назад. Все это время я скучал. Честно! Смотрел по телевизору и мечтал вернуться.
Спасибо Илье Авербуху за приглашение. Обещаю, что буду пахать и творить. Чувствую гордость, радость и счастье от возвращения», – сказал Башаров в комментарии Алине Загитовой.
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