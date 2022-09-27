Евгений Рукавицын: «На данный момент форма Даниеляна не оптимальная. И спортсмену, и нам, тренерам, надо притереться друг к другу»

Тренер Евгений Рукавицын рассказал о работе с фигуристом Артуром Даниеляном, который ранее покинул группу Елены Буяновой.

«На данный момент форма Артура не оптимальная, и по контенту показываем то, что можем. В новом коллективе и спортсмену, и нам, тренерам, надо притереться друг к другу, и Артур старается.

Появление Артура к нас стало для меня полной неожиданностью. Естественно, мы думали, взвешивали, но решили, что его переход даст дополнительный всплеск всей нашей взрослой группе, с точки зрения конкуренции, всего, что с этим связано. Небольшая встряска пойдет на пользу ребятам.

Приняли Артура хорошо, потому что у нас добрая атмосфера. Для меня очень важно, чтобы здоровая конкуренция не переходила в другие плоскости. И я всегда говорю об этом спортсменам. Да, на льду очень важно соперничество, борьба – это подстегивает. Но вне льда все должно строиться на взаимном уважении», – отметил Рукавицын.