Ковтун о 2,5 млн за победу на чемпионате России: «Неплохо. Отлично. Подумаю, чтобы вернуться»

Серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун поделился мнением о призовых на российских соревнованиях в новом сезоне.

Победитель чемпионата России получит 2,5 миллиона рублей, победитель серии Гран‑при — 1 миллион рублей.

— Такие призовые станут хорошей мотивацией для фигуристов?

— Думаю, да. Это очень неплохие суммы. У ребят есть основные зарплаты, будут деньги за выступления. Это приблизительно те же суммы, которые платили на международных соревнованиях.

— Сопоставимо ли это с тем, что раньше платили на российских соревнованиях?

— Официальных призовых же никогда не было, были только спонсорские контракты. Сколько вы сказали: 2,5 млн за победу на чемпионате России? Неплохо. Отлично. Подумаю, чтобы вернуться, – рассказал Ковтун.