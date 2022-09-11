Загитова о журналистике: «Мне бы хотелось развиваться в этой сфере, она стала мне по душе. Я уже чувствую, что и как надо делать»

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала об учебе и планах на новый сезон. 

«Я сейчас учусь в РАНХиГС, этот университет не связан со спортом, там больше политики, журналистики, а в спортивный вуз я пошла получить знания и «корочку» для того, чтобы я могла тренировать детей, чтобы понять, что я на это способна.

Там у меня заочное обучение, а в РАНХиГС — очное, поэтому я могу их совмещать. Конечно, тяжело, но что делать.

Конечно, в РАНХиГС тяжелее. Там узнаешь что-то новое, а в спортивной сфере уже многое знаешь. Мне нравится познавать все новое», – сказала Загитова. 

«Продолжу ли я работу журналистом в новом сезоне? Я надеюсь на это. Мне бы хотелось развиваться в этой сфере, она стала мне по душе. Я уже чувствую, что и как надо делать.

У меня нет образования журналиста, поэтому набираемся опыта и идем дальше.

Буду ли следить за Гран-при России? Да, сто процентов. Посмотрим, что придумает федерация. Следить за этим сезоном будет намного интереснее, чем за прошлыми», – цитирует Загитову «Р-Спорт»

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