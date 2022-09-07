Туктамышева отказалась общаться со СМИ после выступления с новой произвольной программой на контрольных прокатах

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева отказалась от общения с представителями СМИ после выступления с новой произвольной программой, сообщает «Чемпионат».

Новая произвольная программа Туктамышевой поставлена на композицию Игоря Крутого «Одиночество». Фигуристка представила ее сегодня в рамках контрольных прокатов в Санкт-Петербурге.

Туктамышева представила новую произвольную программу под «Одиночество» Игоря Крутого. Она исполнила каскад с тройным акселем

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