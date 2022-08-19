Призер этапов Гран-при Кристина Астахова станет тренером юных фигуристов в группе Этери Тутберидзе

Бывшая российская фигуристка станет тренером юных спортсменов в группе .

Астахова выступала в паре с Алексеем Рогоновым. Вместе они четыре раза становились бронзовыми призерами на этапах Гран-при, а также выступили на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где заняли 12-е место.

«В «Хрустальном» я тренировалась с момента его открытия, когда мне всего пять-шесть лет было. А сейчас я снова на этом льду, теперь уже как тренер группы. Все только начинается, буду работать с малышами в оздоровительной группе.

Основное направление моей работы – это хореография, я обучаю скольжению, занимаюсь постановками программ. Хотя, казалось бы, я парница, но с прыжками сейчас мало завязана, намучилась с ними в свое время, но они мне все-таки дались, и в этом есть серьезный вклад Этери Георгиевны.

Когда мы с моим первым партнером Никитой Бочковым начинали у Сергея Доброскокова, у меня была возможность поработать с Этери Георгиевной над прыжками. Я в пару встала в девять лет, и у меня к тому моменту были только двойные прыжки – ни двойного акселя, ни тройных. Этери Георгиевна очень помогла мне тогда, и большое ей спасибо за ту работу.

После завершения карьеры я поняла, что устала, мне нужен перерыв. Но потом стала участвовать в шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» в Ялте, мы тогда встали в пару с Андреем Депутатом.

Было неплохо, тем более что после большого спорта времени прошло немного и у нас все получалось. И там, в Ялте, у меня появились ученики, с многими из которых я и по сей день работаю. Стараюсь там бывать два раза в год, и только недавно вернулась оттуда. В Ялте у нас теперь есть даже кандидаты в мастера спорта», – рассказала Астахова.