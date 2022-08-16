Лайшев о травме Щербаковой: «Врачи сейчас творят чудеса, после чего атлеты возвращаются в большой спорт. Не стоит опасаться»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о травме олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой.

Завтра спортсменка вылетит в Германию, где ей прооперируют колено.

«У всех спортсменов бывают травмы, учитывая такую нагрузку.

Современные врачи сейчас творят чудеса, после чего атлеты возвращаются в большой спорт и забывают о травмах, добиваясь всех высших достижений.

Не стоит опасаться. Я думаю, что после операции Аня быстро вернется в строй», – сказал Лайшев.

Щербакова перенесет операцию на колене: «Давняя травма не дает мне тренироваться в полную силу»