Лайшев о травме Щербаковой: «Врачи сейчас творят чудеса, после чего атлеты возвращаются в большой спорт. Не стоит опасаться»

Теги сборная России травмы женское катание Анна Щербакова Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о травме олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой.

Завтра спортсменка вылетит в Германию, где ей прооперируют колено.

«У всех спортсменов бывают травмы, учитывая такую нагрузку.

Современные врачи сейчас творят чудеса, после чего атлеты возвращаются в большой спорт и забывают о травмах, добиваясь всех высших достижений.

Не стоит опасаться. Я думаю, что после операции Аня быстро вернется в строй», – сказал Лайшев.

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