Анна Щербакова: «Бывает, что приучаешься к тройным прыжкам, и перестают получаться двойные – ты их перекручиваешь. Я даже сейчас не все двойные прыгну»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своих любимых прыжках.

– У меня всегда зубцовые прыжки были любимыми. В детстве это был тулуп – первый тройной прыжок, который я запрыгала. Затем я исполнила сразу на одной тренировке флип и лутц, которые считаются самыми сложными. Так что первые три прыжка были зубцовыми, и до сих пор они мне легче даются.

– Как спортсмен контролирует обороты: когда сделать тройной прыжок, а когда четверной?

– В воздухе мы не считаем обороты, потому что все очень быстро происходит. Вначале мы изучаем двойные прыжки и запоминаем ощущения во время их исполнения. Затем изучаем тройные прыжки. Изначально ты изо всех сил вкручиваешься, и получается тройной прыжок. Затем постепенно привыкаешь, и те же самые движения становятся легче.

Здесь все идет на ощущениях. Бывает такое, что после того, как приучаешься к тройным прыжкам, перестают получаться двойные, ты их перекручиваешь, потому что по привычке сильнее вкручиваешься в прыжок и немножко теряешься в ощущениях, но это обычно первое время.

Я, например, даже сейчас не все двойные прыгну, потому что мы их не тренируем: забыла те самые ощущения, перекручиваю прыжки, прыгаю тройные и четверные. Так что, наверное, это прежде всего от ощущений и от того, что мы их постоянно тренируем, есть постоянный опыт исполнения этих элементов, – рассказала Щербакова.

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