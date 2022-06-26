Сегодня Тамаре Москвиной исполняется 81 год

26 июня заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию Тамаре Москвиной исполняется 81 год.

В годы спортивной карьеры Москвина в паре с Алексеем Мишиным стала серебряным призером чемпионата мира-1969, а также завоевала серебро и бронзу чемпионатов Европы 1968 и 1969 годов.

В качестве тренера она более 60 раз приводила своих подопечных к наградам мировых и европейских первенств, а также Олимпийских игр. Среди ее известных учеников – Ирина Воробьева и Александр Власов, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев.

На данный момент Москвина тренирует пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.