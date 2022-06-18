Казакова о переходе от российских тренеров в Италию: «Чувства смешанные, все с ног на голову переворачивается. Но в нынешней обстановке это лучший вариант»

Грузинские танцоры на льду и рассказали, почему почему приняли решение тренироваться в Италии.

Ранее Казакова и Ревия тренировались в России у Дениса Самохина и Марии Боровиковой.

– Недавно вы объявили, что приняли решение сменить тренерский штаб. Почему из всех европейских специалистов выбрали именно Матео Занни? И какую роль в вашей работе теперь будут играть Денис Самохин и Мария Боровикова?

– Мы хорошо знакомы с Матео. Он еще молодой тренер, но очень перспективный и талантливый. Слышали о нем прекрасные отзывы как о тренере и человеке.

Мы обсудили условия тренировок и поняли, что всем все нравится, нам явно будет комфортно вместе. Дальнейшие отношения с Денисом Эдуардовичем и Марией Валерьевной мы подробно определили: будем отправлять им видео тренировок, советоваться. То есть мы сохраняем тесную связь.

– А какие ваши внутренние ощущения от жизненных перемен?

– Чувства смешанные. Мы ведь оставляем в Москве свой привычный образ жизни, родных и друзей, учебу. Все как-то с ног на голову переворачивается. Но в нынешней обстановке это лучший вариант. У нас предчувствие, что новая страница даст свои плоды, – сказала Казакова.