Иван Букин: «Хотел бы поучаствовать в легкоатлетическом турнире, если позовут. Попробовал бы прыжки с шестом»

Теги Бег сборная России прыжки с шестом Александра Степанова Иван Букин Александра Трусова Фигурное катание

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, заявил, что хотел бы принять участие в соревнованиях по легкой атлетике.

Ранее Александра Трусова выступила в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в Москве. 

«Если меня позовут, поучаствовал бы в таком мероприятии, почему нет. Побегал бы 100 метров, мне нравится.

Попробовал бы прыжки с шестом, интересно, как ребята туда залетают», – сказал Букин.

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