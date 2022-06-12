Иван Букин: «Хотел бы поучаствовать в легкоатлетическом турнире, если позовут. Попробовал бы прыжки с шестом»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду в паре с , заявил, что хотел бы принять участие в соревнованиях по легкой атлетике.

Ранее Александра Трусова выступила в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в Москве.

«Если меня позовут, поучаствовал бы в таком мероприятии, почему нет. Побегал бы 100 метров, мне нравится.

Попробовал бы прыжки с шестом, интересно, как ребята туда залетают», – сказал Букин.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели