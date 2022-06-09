Олимпийский чемпион Нэтан Чен выпустит автобиографию и книгу для детей

Теги сборная США мужское катание Нэтан Чен Фигурное катание

Олимпийский чемпион Нэтан Чен в ноябре 2022 года выпустит автобиографию. 

Об этом он сообщил в соцсети. 

Книга будет называться «One Jump at a Time», она написана в соавторстве с журналистом Элис Парк.

Вступительное слово к книге написала дизайнер Вера Вонг, которая на протяжении долгого времени работала с Ченом. 

Помимо автобиографии, Чен анонсировал выход книги для детей. В ней он расскажет о маленьком мальчике Вэе, который учится находить радость в спорте, независимо от результата. 

Выход детской книги запланирован на 2023 год. 

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