Олимпийский чемпион Нэтан Чен выпустит автобиографию и книгу для детей

Олимпийский чемпион в ноябре 2022 года выпустит автобиографию.

Об этом он сообщил в соцсети.

Книга будет называться «One Jump at a Time», она написана в соавторстве с журналистом Элис Парк.

Вступительное слово к книге написала дизайнер Вера Вонг, которая на протяжении долгого времени работала с Ченом.

Помимо автобиографии, Чен анонсировал выход книги для детей. В ней он расскажет о маленьком мальчике Вэе, который учится находить радость в спорте, независимо от результата.

Выход детской книги запланирован на 2023 год.