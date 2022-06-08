Бестемьянова об оценках в фигурном катании: «Раньше была артистичность, техничность, и зрителю все было понятно. А сейчас слишком сложно»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась мнением о реформах, начатых ISU в фигурном катании.

В частности, предлагается уменьшить число компонентов во второй оценке программ фигуристов с пяти до трех и оставить оценки за композицию, презентацию и мастерство скольжения.

«Считаю, это правильно. Потому что раньше была артистичность, техничность, и зрителю было все понятно. А сейчас, наоборот, слишком сложно, зритель не понимает, за что и кому оценки ставят.

Думаю, это больше для зрителей сделано, нежели для специалистов. Все понимают, что, например, компоненты Джейсона Брауна выше, чем у какого-то молодого японца.

А когда это разбито на разные оценки, то это добавляет какой-то лишней бюрократии. Зачем? Согласна с этим. Это заставит людей быть более разносторонними. Не считаю, что это упростит фигурное катание, наоборот, улучшает», – сказала Бестемьянова.

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