Эдуард Безуглов о статье про триметазидин: «Делали обзор не ради Валиевой, а из научного интереса»

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Спортивный врач Эдуард Безуглов заявил, что статья об исследовании влияния триметазидина на спортсменов была написана из научного интереса. 

Работа была написана после Олимпийских игр в Пекине, во время которых стало известно, что в декабрьской допинг-пробе Камилы Валиевой был обнаружен триметазидин. 

В статье Безуглов и другие авторы пришли к выводу, что триметазидин не оказывает положительное влияние на физическую работоспособность, восстановление или другие параметры здоровья.

— Мы делали обзор не ради Камилы, а из научного интереса. Среди авторов специалисты, живущие в России, Англии, Польше и США, что лишний раз свидетельствует об объективности исследования. Наша работа имеет первый уровень доказательности, есть такое понятие в медицине. Воспользуются ей адвокаты Валиевой или нет — им решать. На мой взгляд, это было бы логично.

— Что вызвало ваши сомнения в допинговой составляющей триметазидина?

— Нет подтверждения эффективности после испытаний на здоровых добровольцах — раз. Испытания никогда не проводились на спортсменах — два. ТМЗ нежелателен для детей — три. Использовался крайне редко, меньше полпроцента от всех допинговых нарушений, — четыре. Был замечен только в циклических видах спорта — пять. Имеет кучу побочных эффектов — шесть, которые связаны с ухудшением координации — семь. Принимается курсовым приемом, что делает гигантским риск попасться, если находишься в системе ADAMS, — восемь.

Опровергнуть выводы нашего обзора тяжело. Тем более что в нем нет ни слова о Валиевой. Принимала или нет — этого мы не касались и никого не спасали, а исследовали сам препарат, – сказал Безуглов. 

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла

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