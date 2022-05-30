Сара Уртадо и Кирилл Халявин завершили спортивную карьеру

Испанские фигуристы Сара Уртадо и , выступающие в танцах на льду, не будут продолжать соревновательную карьеру.

Об этом сообщила Федерация ледовых видов спорта Испании.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане дуэт занял 12-е место.

Уртадо и Халявин выступали в дуэте с 2016 года. Они тренировались в Москве у Александра Жулина, но весной этого года прекратили сотрудничество с ним и переехали в Мадрид.

Ранее Уртадо каталась в паре с Адрией Диасом, с которым становилась серебряным призером Универсиады-2015. Халявин до Уртадо выступал за Россию с Ксенией Монько, они – чемпионы мира среди юниоров 2011 года.

«Фигуристы в России – предмет восхищения» – испанка Сара Уртадо о жизни и тренировках в Москве