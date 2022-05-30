Сара Уртадо и Кирилл Халявин завершили спортивную карьеру

Теги танцы на льду Кирилл Халявин сборная Испании Сара Уртадо Фигурное катание

Испанские фигуристы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, выступающие в танцах на льду, не будут продолжать соревновательную карьеру. 

Об этом сообщила Федерация ледовых видов спорта Испании.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане дуэт занял 12-е место. 

Уртадо и Халявин выступали в дуэте с 2016 года. Они тренировались в Москве у Александра Жулина, но весной этого года прекратили сотрудничество с ним и переехали в Мадрид.

Ранее Уртадо каталась в паре с Адрией Диасом, с которым становилась серебряным призером Универсиады-2015. Халявин до Уртадо выступал за Россию с Ксенией Монько, они – чемпионы мира среди юниоров 2011 года. 

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